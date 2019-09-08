受到低壓帶影響，中央氣象局今（8）日凌晨3時50分針對中部5縣市發布豪大雨特報，雲林清晨也已有豪雨發生，雖然氣象局在稍早6時55分解除中部豪大雨特報，但另對北北基3縣市發布了大雨特報，基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生，恆春半島亦有較大雨勢發生的機率，要注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今日持續受低壓帶影響，清晨之前在西半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，彰化至嘉義及南投地區有局部大雨發生，尤其雲林一帶有豪雨發生，預計上午之後各地大多以多雲的天氣為主。

不過，中午過後仍有局部短暫雷陣雨的機率，其中降雨機率高的地方位於各山區及東半部地區，這些地方午後容易有局部大雨發生，請多留意；溫度方面，各地高溫約31到33度，沒下雨時仍感受悶熱。

此外，東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及南部沿海地區有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

另第13號颱風玲玲位於南韓首爾北方約750公里之處，即將變性為溫帶氣旋；而第15號中度颱風法西，今、明2天將影響日本本州的天氣，要前往日本的朋友請留意航班資訊。

在空氣品質部分，今日受低壓帶影響，天氣不穩定，中南部及東部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；環境風場風速弱，擴散條件較差，污染物易累積，污染物濃度視降雨強度及延時而有所變化，高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖為「普通」等級；金門受大陸東南沿海污染物影響主要為「橘色提醒」等級。

在未來天氣部分，9日周一雖然仍在低壓帶內，但水氣減少，南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲到晴，午後仍有局部短暫雷陣雨，但會以山區及近山區平地為主，其中山區有局部大雨發生的機率。

周二10日太平洋高壓勢力開始西伸，各地大多為多雲的天氣，僅南部地區仍有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨。