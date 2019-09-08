中央氣象局今（8）日下午持續發布大雨特報，而且範圍擴及15縣市，包括東半部、南部、大台北地區及台灣各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局指出，今日持續受低壓帶影響，清晨在中部地區有局部大雨，尤其雲林一帶有豪雨發生，另外基隆北海岸也有較明顯的雨勢；上午之後各地大多為多雲到晴，僅南部及東南部偶有局部陣雨，中午過後山區易有熱對流發展，其中降雨機率高的地方位於各山區及東半部地區。

也由於對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局下午也對15縣市發布大雨特報，包括東半部、南部、大台北地區及台灣各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

在溫度方面，今日天氣高溫炎熱，各地高溫約31到33度，沒下雨時感受悶熱，不過，氣象局指出白天嘉義市地區及高雄市近山區或河谷為黃色燈號，要注意減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害，而室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

在未來天氣部分，氣象局說，明、後天9日、10日各地大多為多雲，僅南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。11日、12日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

至於中秋節13日東半部地區及北部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。14日、15日低壓帶影響，東半部及北部地區有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。