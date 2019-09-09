在經歷數月的大跌和一輪裁員後，動視暴雪 (Activision-Blizzard) (ATVI-US) 重新依賴其傳統的電子遊戲，而華爾街對此表示肯定。

這家電子遊戲發行商的股票在近期不斷攀升之際，本週獲得多次升評，本週上揚 7.9%。該公司的「魔獸世界 (World of Warcraft)」系列復刻版十分成功，本週宣布它正為任天堂的 Switch 製作其「鬥陣特攻 (Overwatch)」遊戲版本。

該公司去年冬天十分悲慘，其股價在去年 10 月至 2 月中旬之間減少了一半，迫使其裁員並宣布將更關注其主要遊戲系列產品。現在，隨著「鬥陣特攻」和「暗黑破壞神 (Diablo)」等流行遊戲的最新更新和續集，其股票正在反彈。

Stephens 研究分析師 Jeff Cohen 表示，「它們在將 2019 年定位為過渡年方面做得很好，並設法在內容週期方面脫離谷底。我們預計 2020 年其表現會更好。」

美國銀行在 7 月底將股票評級從「中性」調升至「買入」，分析師指稱該公司「處於拐點邊緣」。自 8 月 14 日以來，該股已攀升超過 20%。

其他分析師也爭先恐後提供評級，Stephens 週四 (5 日) 將股票從「同等權重」升級至「加碼」，並使設定每股 65 美元的目標價。Cohen 表示，將「鬥陣特攻」放在 Switch 上為該公司提供另一條透過其用戶群獲利的途徑。

Cohen 說，「Switch 安裝基礎與 Xbox 和 Playstation 安裝基礎之間存在很大的重疊，但我認為它們有機會向已經擁有該遊戲的人銷售第二套遊戲。」

BMO 的 Gerrick Johnson 將該公司股票評級從「市場表現」調升至「優於大市」，並給出每股 60 美元的目標價，理由是「更堅信該公司的重組努力以及對『使命召喚 (Call of Duty)』和『魔獸世界』等核心遊戲的投資，將會改善財務績效。」

上月發布的「魔獸世界經典版」的受歡迎程度令分析師感到驚訝。根據 Twitch 統計網站 Sullygnome.com 的統計，在推出 2 週後，這個遊戲系列平均每小時在現場直播平台 Twitch 上有約 20 萬觀眾。該遊戲僅在發布幾週前的高峰觀看時間內偶爾出現這種水準。

Cohen 表示，他預計此次推出將成為一種爭取老用戶的工具，而非引入新用戶，顯示消費者對更多籌備中的「魔獸世界」遊戲的高度興趣。

對於那些嚴重依賴消費者情緒的企業來說，發行新遊戲是個冒險的動作。藝電 (Electronic Arts) (EA-US) 是其中最新的例子之一，今年稍早時它的新遊戲「冒險聖歌 (Anthem)」反應平平。

出於這個原因，雖然 Cohen 表示他仍認為該公司正在開發新遊戲，但動視暴雪並不是唯一一個電子遊戲產業專注於既有知識產權的企業。

Cohen 說，「我的確認為策略的絕大部分是專注於那些主力品牌。」

他表示，預計今年稍後將再推出「魔獸世界」擴大版，明年將推出「鬥陣特攻」的續集或擴大版，並於 2021 年推出「暗黑破壞神 4」。該公司預計將在 11 月的 BlizzCon 大會上公布其發表時間。

動視暴雪股價走勢

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