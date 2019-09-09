隨著全球央行降息，「新興市場教父」墨比爾斯 (Mark Mobius) 持續看好黃金。

這位 Mobius Capital Partners 共同創辦人說：「在我看來，實體黃金是可行的投資，因為貨幣供應的增長令人難以置信。」

墨比爾斯表示，在預期全球成長放緩下，世界各國央行一直在降低利率，然後還有數量不明的加密貨幣一直進入市場，系統內資金氾濫。

墨比爾斯建議，將 10% 的投資組合中持有實體黃金，其餘投資在高股息股票，特別是在美元走軟的情況下。

墨比爾斯指出，川普帶領的美國政府完全不想要強勢美元，他們一定會試圖削弱美元匯率，這是一場競爭。一旦他們這樣做，其他貨幣也會減弱。

墨比爾斯說，人們最終會意識到，一定要擁有黃金，因為所有的貨幣都會失去價值。黃金比其他所有形式的貨幣更能保留價值，並且在市場波動期間，就是一種傳統的避風港。

另一方面，在全球經濟不確定的前提下，央行對黃金的需求也在上升。

世界黃金協會報告指出，今年上半年，全球中央銀行購買了 374 公噸黃金，這是自 2000 年以來，最大的上半年淨增長。

對於這一現象，墨比爾斯表示，「在內心深處，央行們確實相信黃金，但他們不想這麼說，因為…… 他們無法創造新的貨幣。」

特別是中國。墨比爾斯表示，中國是最大的黃金生產國，而且一直在買黃金。沒有人真正知道他們在金庫中有多少，但墨比爾斯相信，它的增長速度非常快。

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