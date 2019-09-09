與民進黨重量級立委陳明文同黨的嘉義縣前議員王金山，今(9)日上午9點與前立委林國慶等人，聯袂到嘉義地檢署轉交「正義之劍」，並按鈴提告，要求檢察官要排除政治力「硬起來」，查明陳明文300萬現金的來源。

立委陳明文軍人節當天上午 ，在高鐵北上列車遺留裝有300萬現金的行李箱，雖輕易找到，並由其兒子陳政廷代為領回。惟因一位政治人物親自攜帶巨款現金、現金來源等諸多不合常理情形，引發外界諸多質疑「涉嫌違法」聲音；陳雖曾經在5日由律師陪同，召開記者會以「家務事」對外進行說明，且將「以訟止謗」的面對外在所有評議。

陳明文300萬現金事件，發生後即有媒體業者在北部提告、據悉嘉義地檢署也依報載資料主動發動偵查；今(9)日上午9點，同為民進黨籍的前嘉義縣議員王金山、陳以前的戰友林國慶前立委等人，也聯袂到嘉義地檢署。王金山轉交「正義之劍」給地檢署林合書記官長，要檢察官偵辦時不要受到政治力干預而要硬起來；林國慶則再按鈴控告陳明文，要求檢察官要查明真相。

轉交「正義之劍」的王金山表示，檢方應該公開分案，排除政治力干預，如果連這麼簡單的案子都辦不出來，下次就要帶封條「查封地檢署」。林國慶遞狀按鈴申告陳明文，林說陳明文300萬元涉嫌來源不明，請檢方要向高鐵保全證據，並查明錢從哪裡來？

林國慶指出，人民在意的是300萬元現金的來源？高鐵怎麼會知道300萬是陳明文的？所以要提出刑事告發，要求檢方偵辦本案時，要向高鐵進行證據保全。

受陳明文委任的律師陳澤嘉則說，陳明文委員在記者會後，第一時間已經提供全部資料給律師，今日會主動將全部相關資料提交地檢署，希望地檢盡速處理，讓單純家庭事件落幕還原真相，勿讓有心人為求選舉目的而惡意操作抹黑。

嘉義地檢署發言人蔡英俊主任檢察強調，檢方辦案沒有政治力介入的問題，本案依署內分案規定處理，上週三已分案由貪瀆專組檢察官冮炳勳偵辦中。