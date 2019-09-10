根據利率評價理論，當美國降息，若其他國家利率維持不變，則將造成利差縮小，美元將貶值，但從七月以來美元指數非但沒有貶值，反而升值，這是什麼道理？可以從另一向面來解釋購買力評價說，在市場比較久的投資人應該對大麥克理論不陌生，比較兩個國家大麥克的價格，當甲國大麥克相對乙國貴，則甲國的貨幣會趨向貶值，乙國貨幣會升值，也就是說考慮一國貨幣升貶值，除了利率因素之外，還需將通膨因素考慮進來。

從去年年底以來，債券市場的表現就很強勁，股市在跌的候，債券市場因避險買盤而上漲，這很正常，但股市反轉回升了，債券市場依舊屹立不搖，美國十年債的表現比二年債持續性的強勢 (長債比短債強)，短債對利率的敏感度較高，而長債則對通膨更為敏感，長債強於短債本來就是債券多頭市場正常的現象，讓利率更為平坦化，反應的是一種通膨低迷的現象，而這也是為什麼長債表現強勢，背後很重要的動力，從購買力評價或大麥克的邏輯，美國的通膨低料現象，正好也提供了美元強勢的溫床，亦是美國為何降息的催化劑之一。

表達匯率的升貶值，除了從內部因素考慮之外，外部因素如義大利民粹主義、英國硬脫歐風險上升、新興市場如阿根廷債信危機、川普發動的貿易戰間接促成了匯率戰等等也是影響匯率波動的成因，在判斷一國匯率時，外部因素也是不可忽略的。

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