南北飯店主廚強強聯手　饕客必嚐台菜饗宴5日快閃

跨越濁水溪，台北知名飯店台菜與高雄家喻戶曉的海鮮餐廳首度攜手合作，為傳承台灣傳統料理，將道地口味植入人心，兩位主廚代表共同推出精緻的單點菜色與澎湃的桌菜宴席，在單一店家僅推出短短5天，想一飽口福的饕客手腳要快，配合此次的活動，只要消費達2千5即可參加台北飛新加坡來回機票，讓傳統台灣料理的好味道再次完美呈現。

辦桌一向是台灣餐飲文化最為人津津樂道的一環，此次漢來與美福聯袂推出「美福漢來四手聯彈」，揉合雙方各自的拿手好菜，讓消費者不需南征北討即可品嚐到蘊含兩地不同風貌的台菜宴席料理。

以美福與漢來共同合作的「迎賓風味前菜」開場，霸氣獻上六道小菜，盡顯台灣人熱情好客的特性。緊接著端上「燻香干貝海鮮盅」，每人一盅獨享肥美的日本干貝和來自阿里山的鮮嫩筍絲，接著呈上身為宴席料理中的台柱「瑤柱鮑魚佛跳牆」，其製作過程繁瑣、用料講究，奠定其尊貴的地位，選用矜貴的干貝及鮑魚相互唱和，以及熬煮多時的濃厚高湯，融合了各種食材的鮮味於一甕，展現出層次分明的美味。

此次推出的菜色之中，最值得一提的菜色便是源自於酒家菜的炸醋蝦拼鳳尾蝦，其「炸醋」台語念法近似「吃醋」的諧音，據傳是酒家中男女打情罵俏的嬉鬧後，所延伸出來的俏皮菜名，由於這道傳統台菜做工繁複、步驟多，因而漸漸失傳，放眼高雄台菜餐廳幾乎無人販售，這次主廚王誌雄特地將年輕時拜師學藝的這道「手路菜」重現。

而與其匹配的則是「飄香五柳海上鮮」，將食材切成宛如柳樹枝般的細長條狀，因而名為五柳，是傳統台式白糖醋的代表作，將新鮮的馬頭魚去鱗後油炸，火侯的拿捏是成敗的關鍵，多一分魚肉乾澀，少一分又不夠酥脆，最後將醬汁澆淋在香脆的魚肉之上，在當年番茄醬還是舶來品的年代，想要一嚐酸甜的糖醋滋味，這道菜絕對是首要選擇。

此次推出的台菜饗宴販售期間相當短暫，業者指出，考量到兩間飯店的主廚都要親自到場料理，但飯店不可以長期沒有主廚，因此只開放南北各5天供饕客嚐鮮，高雄在19日至23日搶先開跑，台北則是26日至30日。