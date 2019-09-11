交通部日前完成桃園鐵路地下化綜合規劃，亦即桃園捷運紅線，桃市府期待該規劃能盡早核定，並預期開工後7年完工，第一階段自鶯歌鳳鳴站南下，沿桃園站至平鎮站共8站，除將既有車站改為地下化外，包含鳳鳴、中路、永豐、中原及平鎮等5站，皆屬新設站點。專家認為，新站點中以永豐站因房價相對低點、周邊尚有空地發展而最具潛力。

從桃園區到平鎮區的鐵路地下化，規劃除既有的桃園、內壢、中壢站皆進行站體更新外，另新設有桃園區中路站、永豐站、中壢區的中原站及平鎮區的平鎮站。信義房屋內壢店店長李孟龍表示，原車站設施老舊、沒有電梯，更新站體絕對有幫助，更大重點是「鐵路地下化」消弭前後站商圈隔閡，並串起桃園與中壢兩大城市的生活圈，可望帶動整條鐵路沿線房市。

觀察桃園各新站點的發展，李孟龍認為，中原站為商業區，住宅不多，中路站近期有中路重劃區規劃，房價表現穩定，反而是署立桃園醫院周邊的永豐站，因位桃園、中壢與八德的邊陲交界地帶，屬桃園區門牌房價卻偏低，未來鐵路通車後，將成中壢至桃園的樞紐位置，因此具潛力。

信義房屋中壢忠福店店長黃范銘表示，永豐站周邊還有很多土地，但因左為中壢區、右為桃園區、下又鄰八德區，且上方與下方被鐵路切割，整體發展遭中斷，鐵路地下化後串連起中壢與桃園，因此具備發展性。尤其住宅多因鐵路行經的噪音干擾，本屬抗性，房價漲不太動，沒了鐵路後自然成為利多。

目前永豐站周邊多為老舊透天，聚落集中在鐵路以南的高城社區，及以北的龍山國小一帶，屋齡20~30年透天總價約1000萬元，但釋出稀少，零星新大樓行情每坪20萬上下，中古大樓單價則在15~20萬元間，桃園區門牌的行情卻與內壢地區一帶差不多行情，因深具潛力故CP值高。