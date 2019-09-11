蘋果秋季發表會於台灣時間今（ 11 ）日凌晨 1 點熱鬧開場，發表會中最大亮點莫過於新的 iPhone 11 系列的售價，讓許多人認為蘋果將因此起死回生。不過也有網友指出，這次發表會似乎完全沒任何創新，連身為產業的標竿的蘋果都加入打「價格戰」，才是最糟糕的現況。

發表會公布的最新產品來看，蘋果這次推出 3 款全新 iPhone ，包括 iPhone 11 售價 2 萬 4900 元起；而 iPhone 11 Pro 售價為 3 萬 5900 元起， iPhone Pro Max 售價則為 3 萬 9900 元起，對比去年推出的 iPhone XR 的最低售價 2 萬 6900 元起，iPhone 11 直接大降 2000 元。

雖然這次價格曝光後廣受大眾好評，但也有人持不同看法，一名網友在八卦版撰文剖析：「大家最歡呼的售價部分，在我看來是最糟糕的一點，產業的領頭羊才有資格去訂定這個產業的標準，而蘋果一直以來一直帶領這這個產業在價格上突破，有更多的價值才能有更多的突破，而蘋果無法為消費者帶來更多的價值，價格上的突破也在此止住，簡單說蘋果連自身品牌力所帶出的定價能力都開始侵蝕了，一個糟糕的開始。」

這位網友也說「當然蘋果還是會賣爆，但不是因為創新而是因為降價啃品牌長年累積的老本」，貼文一出，也引發鄉民熱議「還以為今年會變五萬庫克怕了」、「 iPhone11 賣這個價錢 apple 毛利還是高的嚇人啦」、「信仰無價」、「沒有創新降價合理」。（編輯：潘毅）