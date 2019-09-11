南韓統計廳週三 (11 日) 公布數據，南韓 8 月份降至 3.1%，創 2013 年 11 月以來新低，就業人口年增 45.2 萬，為 2017 年 3 月以來最大增幅。

南韓為出口導向型經濟，目前正受到全球貿易緊張和技術需求長期疲軟的影響，資本投資與人員招聘因此受到打擊。為幫助經濟成長與創造就業，南韓政府提高了今年的補充預算，並擴大 2020 年支出至創紀錄的水準。

南韓企劃財政部長官洪楠基在週三的政府會議上表示，8 月就業數據非常令人鼓舞，政府將投入所有政策努力，繼續改善經濟。

不過，進一步觀察就業人數增加情況，60 歲及以上的新就業人數為 39.1 萬人，老年人從政府創造就業機會的努力中獲益最多。

年輕人 (15 歲至 29 歲之間) 失業率也有所改善，由 1 年前的 10%，至 8 月份降為 7.2%。

以產業類別來看，製造業在 8 月份減少 2.4 萬個就業機會，比 7 月的 9.4 萬有所改善，主因是汽車及造業業的復甦。零售和批發業減少 5.3 萬個就業機會，而社會服務業增加了 17.4 萬個就業。

首爾渣打銀行首席經濟學家 Park Chong-hoon 表示，去年 8 月的就業數據不佳，但即使考慮到低基期因素，就業人口的增幅也令人意外。製造業職務的損失有所減緩，可能是觸底的跡象，但仍需即將發布的經濟數據做為佐證。

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