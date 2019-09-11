美國總統川普週三 (11 日) 表示，中國暫停對部分美國產品徵收關稅，其實是他們受到非常嚴重的 (貿易戰) 衝擊。對此，中國官媒回應：「川普的分析奇怪而且滑稽。」

隨著美中下月華府談判將至，中國週三首度發布，對美輸中課徵報復性關稅的豁免清單。針對蝦苗、潤滑油、飼料用魚粉等 16 品項等消費商品豁免去年 (7 月) 加徵的 25% 關稅，將於本月 17 日起實施。

中方表示，這是為了因應貿易戰，而作的全盤考量。川普週三推文稱，中方此舉是因為他們受到非常嚴重的 (貿易戰) 衝擊。

川普週三推文表示，中國暫停對部分美國產品徵收關稅，主因是他們受到非常嚴重的衝擊、供應鏈分崩離析，許多企業遷移或打算撤離至其他國家。對中國來說，這比原先想像的 (代價) 要貴上許多。

(圖片：翻攝川普推特)

中國官方喉舌媒體《環球時報》總編胡錫進週三 (11 日) 推文回應：「他 (川普) 對中國經濟的理解顯然是基於道聼塗説。相信偉大的美國總統能夠意識到這種膚淺的分析，而美國主流社會不會被這種分析所誤導。」

胡錫進週三 (11 日) 早前曾釋出風向球，暗示中方即將發布豁免清單。他推文表示：「據我瞭解，中方將採取重要措施緩解貿易戰的負面影響。這些措施將使中美兩國的一些企業受益。」

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