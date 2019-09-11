週三 (11 日) 交易，原油期貨下跌，收在約莫一週最低點，係因報導稱美國川普總統有意解除對伊朗的制裁，提高了伊朗原油返回全球市場的可能性。

外媒週三報導，知情人士透露，在川普宣布美國國安顧問 John Bolton 下台的格一日，川普開會討論解除伊朗制裁措施，以期本月稍晚安排與伊朗總統 Hassan Rouhani 會面。John Bolton 曾主張要讓伊朗石油零出口。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「Bolton 是眾所周知的外交政策鷹派，顯然他與川普的觀點在一段時間過後開始出現分歧。」

「部分原因可能是川普密切關注美國經濟，而多項外交政策正成了美國消費者支出的阻力，包括制裁伊朗的政策，因為石油價格最終會影響民間消費的汽油價格，如果解除制裁，汽油價格就會下降。」

儘管美國官方數據顯示，國內原油庫存連續第四週下降，但 OPEC 週三報告指出前景需求更疲弱，同樣令原油價格下跌。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.65 美元或 2.9%，收每桶 55.75 美元，為最前月契約自 9 月 3 日以來最低收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.57 美元或 2.5%，收每桶 60.81 美元，為最前月契約自 9 月 4 日以來最低收盤價。

EIA 報告公布後，為價格提供了一些支撐力，但 Tyche Capital Advisors 管理成員 Tariq Zahir 預期，「今年第四季和明年第一季，供應將會大幅上升。」從長期來看，由於需求傾向趨於疲弱，價格會有一段時間難以上漲，「倘若沒有達成貿易協議，那麼市場就會看到，全球需求前景甚至更疲弱。」

OPEC 報告

OPEC 週三調降對今明兩年全球石油需求成長的預期，主因是今年上半年來自全球各需求中心的數據較預期疲弱，且經濟成長預期放緩。

EIA 報告

EIA 週三公布，9 月 6 日止的一週美國原油庫存減少 690 萬桶，為連續第四週下降。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期該週原油庫存下降 360 萬桶。然而，API 週二公布該週原油庫存減少 720 萬桶。

另外，EIA 數據也顯示上週汽油庫存下降 70 萬桶、蒸餾油庫存增加 270 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期該週汽油庫存下降 140 萬桶、蒸餾油庫存增加 22 萬桶。

ClipperData 商品研究總監 Matt Smith 認為，煉油廠運行率提高，且原油進口量下降，是導致原油庫存紮實下降的主因，現在已經下降了 6900 萬桶或較今年高點、6 月初時的水準下降了 14%。

Richey 則認為，EIA 報告顯示汽油庫存只有減少一些，但蒸餾油庫存卻意外大增，這樣看跌的數據很大程度上抵銷了原油庫存下降的看漲動力。

其他能源交易

10 月交割的汽油期貨價格下跌 1.3%，收每加侖 1.5699 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 1.9032 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 2.8 美分或 1.1%，收每百萬 Btu 2.552 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週天然氣庫存增加 870 億立方英呎。週四 EIA 將公布上週天然氣庫存數據。

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