總統蔡英文日前接受英國廣播公司《 BBC 》專訪，談論台灣選舉結束後北京的態度，並認為台灣健全的民主與良好的經濟值得中國大陸尊重。有「美國 PTT 」之稱的社群平台 Reddit 14 日轉發了《南華早報》的整理報導，引起國外網民的熱烈討論，有網友狠酸「我敢打賭台灣大陸（ Mainland Taiwan ）一定很不爽」其他網友也回應「你指的是西台灣（ West Taiwan ）嗎？」。該帖在短短 19 小時內已經累積近 3 千條討論。

在 Reddit 論壇上，一條《南華早報》以「蔡英文表示，北京必須面對台灣已經是個獨立國家的事實」為題，整理了自 1 月 11 日大選結束後，整理兩岸關係的局勢以及蔡英文總統的論述內容。該篇文章累積超過 68 萬的點擊率，引起美國網民的熱烈討論。

在文章的下方，美國網民用「中國大陸」（ Mainland China ）的稱呼 Kuso 回應「我猜『大陸台灣』一定很不爽」而這則留言收到了大量的迴響，有人表示「你說的是西台灣（West Taiwan ）嗎？」、「這個分裂的大陸是台灣神聖不可分割的領土！」還有人以台灣參與國際賽事的稱呼「中華台北」（ Chinese Taipei ）Kuso 「台灣北京」（ Taiwanese Beijing ）。

但也有人回應表示「這個笑話很有趣，但是這樣的內容是否跟蔡英文想表達的原意有所出入？」畢竟，在《 BBC 》的專訪中，蔡英文總統表示中華民國台灣已經是個獨立的國家。