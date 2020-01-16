張榮發基金會董事難產　張國明痛批：乞丐趕廟公

張榮發基金會第11屆董事會任滿已逾1年，卻遲遲未能進行改選，其董事，張榮發次子張國明、李寬量、吳景明等人，今（16）日在律師陪同下召開記者會，指控現任董事長鍾德美多次阻擋董事開會，並企圖修改組織章程圖謀做「萬年董事長」，且認為鍾德美藉由基金會持有的上億長榮股份介入長榮集團經營，而教育部也多次發函要求張榮發基金會完成董事會改選，明天就是最後期限，張國明等人請求主管機關教育部積極介入，依法處置。

基金會吳景明、李寬量等董事透過律師吳祝春表示，11屆董事會任期應在前年12月17日結束，並依法進行改選，但鍾德美在過去1年多來，多次讓保全阻擋其他董事入內開會，禁止其律師陪同提供法律意見，並要求委託出席董事應使用鍾德美設計的出席委託書才予以承認。

吳祝春指控，鍾德美還意圖修改組織章程，包含董事職務屆滿後可無限期延長任期，遭質疑想做「萬年董事長」，另外也想更董事會改選遴選辦法，將原本要2/3董事出席的改為1/2即可改選，但後者遭教育部打臉指出，董事會改選屬於「特別決議事項」，一定要有2/3董事出席才可進行。

但記者會現場另一名董事委任律師朱應翔指出，鍾德美也有帶個人委任的律師進場，「為何鍾德美能而張國明就不可以？如果基金會內部所為都坦蕩蕩，又何懼律師、甚至媒體進入呢。」。

董事們召開記者會訴求，教育部限期改選的日期將至，身為主管機關，懇請教育部實不宜再坐視張榮發文教基金會長期無法完成董事會改選，應儘速介入改善，讓基金會符合財團法人法修法之精神，勿介入長榮集團經營，使基金會之運作回歸正軌。

教育部稍早回應，有關董事長未經董事會授權，代表法人行使股東權介入長榮公司經營權爭議，目前未有法令明文規範財團法人應如何行使所持股公司之股東權益，尚無不法。而針對董事會改選，鍾德美先前申請以普通決議方式改選董事，部內正在評估，未來將做成兼顧公益及基金會權益的判斷，但在未核可之前，還是必須以特別決議，也就是2/3董事出席才能辦理。