隨著中美雙方於週三 (15 日) 簽署第一階段協議，提升市場樂觀情緒，美股 4 大指數早盤持續上漲，而台積電也於週四 (16 日) 公佈 Q4 財報，營收、獲利皆優於預期，促使台積電 ADR 於週四 (16 日) 早盤大漲逾 2%。

另外，摩根士丹利於週四 (16 日) 盤前所公佈的第四季財報數據，亦大幅優於市場預估值，帶動大摩股價於週四 (16 日) 早盤上漲近 7%。

中美貿易進展

中美雙方於週三 (15 日) 簽署第一階段貿易協議，根據協議內容，中國將同意擴大向美國採購的規模，包括工業品、農產品、能源產品及服務，並且對美商企業開放金融市場業務。而作為交換條件，美國亦同意將價值 1200 億美元的中國貨品關稅減半至 7.5%，並放棄其他計劃中的關稅。

而川普政府目標是在 11 月美國總統大選之前，開始就第二階段協議進行談判。

美國經濟數據

美國商務部於週四 (16 日) 公佈 12 月份零售銷售月增率及核心零售銷售月增率，分別報 0.3% 及 0.7%，核心零售銷售增長的幅度超越市場預估值 0.5%，顯示美國消費者的購買力強勁提升。

另外，美國勞工部亦於週四 (16 日) 公佈了 1/11 當週初請失業金人數，報 20.4 萬人，低於前值及市場預估值，顯示美國的就業市場，呈現穩定成長態勢。

截至台北時間週四 (16 日) 23 時許：

道瓊指數上漲 141.14 點或 0.49%，暫報 29171.36 點

那斯達克上漲 71.48 點或 0.77%，暫報 9330.17 點

標普 500 上漲 18.05 點或 0.55%，暫報 3307.35 點

費半上漲 25.38 點或 1.36%，暫報 1897.63 點

台積電 ADR 上漲 2.11% 至每股 59.64 美元

十年期美債殖利率上漲 1.18 % 至殖利率 1.809%

紐約輕原油上漲 0.80% 至每桶 58.27 美元

布蘭特原油上漲 0.88% 至每桶 64.56 美元

黃金下跌 0.16% 至每盎司 1551.55 美元

美元指數上漲 0.04 % 至 97.000 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

台積電 (TSM-US)

台積電早盤上漲 2.11%，達 59.64 美元。

Q4 稅後純益 1160.4 億元，季增 14.8%，年增 16.1%，

Q4 每股純益 4.47 元，純益與 EPS 均創單季新高；

2019 全年稅後純益為 3452.64 億元，年減 1.7%，但仍寫下歷史次高成績。

Q1 財測：台積電預估，今年第 1 季營收估達 102 至 103 億美元，季減約 0.8 至 1.8%。

Q1 財測：台積電由於產能利用率將較上季提升，毛利率估 48.5-50.5%，營益率估 37.5-39.5%，營運可望優於往年同期水準。

特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉早盤下跌 2.93%，達 503.65 美元。

隨著中美雙方於週三 (15 日) 簽署第一階段貿易協議，市場認為，特斯拉將會是最大贏家之一。根據第一階段協議，中國將在今年和明年從美國進口更多的電池和零組件，而特斯拉在內華達州的高級電池工廠 (Gigafactory)，是美國迄今為止最大的電池工廠，佔全國總產量的 42%。除此之外，特斯拉除了電動車用電池之外，亦持續擴展大型電池組的業務，預期將使用於大型電網電能儲存。

但是，由於特斯拉於近期以來股價漲幅過高，加上中國汽車產業的長期風險，摩根士丹利調降特斯拉的股票評級，由「持續觀望」調降至「減持」。

蘋果 (AAPL-US)

蘋果早盤上漲 1.07%，達 314.82 美元。

AirPods 在 2019 年銷量近 6 千萬副，年增率約 100%，占全球真無線藍牙 (TWS) 耳機比重逾 50%，而排名在第二及第三的小米和三星，市佔率均不到 10%。另外，AirPods 營收於全球 TWS 耳機銷售總額的佔比，亦高達 71%。Strategy Analytics 認為，至少在未來五年內，蘋果仍將在 TWS 產業中保持主導地位，而預期 AirPods 和 TWS 耳機市場的成長仍將持續，預估到 2024 年，TWS 耳機收入將逾 1000 億美元。。

摩根士丹利 (MS-US)

摩根士丹利早盤上漲 6.57%，達 56.42 美元。

摩根士丹利於週四 (16 日) 盤前公佈去年第四季財報，顯示營收及獲利雙雙超越市場預期。

第四季獲利大幅增長 46%，達 22.4 億美元，每股稅後盈餘則達 1.30 美元，高於市場預估值 0.99 美元，另外，該公司第四季營收增長 27%，達 108.6 億美元，優於市場預估值 97.2 億美元。摩根士丹利 CEO James Gorman 表示，該公司營收已連續 4 個季度超越 100 億美元，使 2019 年全年營收及稅後淨利，皆有望創下歷史新高。

今日關鍵經濟數據：

費城 Fed 1 月製造業指數報 17.0，預估 3.4，前值 2.4

美國截至 1/11 當週初請失業金 (萬人) 報 20.4，預估 21.8，前值 21.4

美國截至 1/11 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 21.625，前值 22.4

美國 12 月零售銷售月增率報 0.3%，預估 0.3%，前值 0.2%

美國 12 月核心零售銷售月增率報 0.7%，預估 0.5%，前值 0.1%

美國 12 月進口物價指數年增率報 0.5%，預估 0.5%，前值 – 1.3%

美國 12 月進口物價指數月增率報 0.3%，預估 0.4%，前值 0.2%

美國 12 月出口物價指數年增率報 – 0.7%，前值 – 1.3%

美國 12 月出口物價指數月增率報 – 0.2%，預估 0.3%，前值 0.2%

美國核心零售銷售月增率 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

去年年底，由於預期中美貿易第一階段協議即將簽署、以及全球經濟的穩定成長，促使股市大幅上漲，小摩全球市場策略師 Samantha Azzarello 表示，第一階段協議正式簽署所帶來的利多效應，已經反映在目前的股市估值上。

Azzarello 表示，企業信心的恢復仍需要一段時間，而對於第一階段協議的內容，是否能夠順利執行，企業主也傾向採取觀望的態度。由於貿易政策的不確定性，使得企業主對於大規模資本支出、以及投資人對於長期性投資，皆抱持著較為保守的態度。

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