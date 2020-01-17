新頭殼newtalk

「翻譯官！翻譯官！」選舉剛結束，鍵盤小五郎又聽到有鄉民來求助了。

這一次是有人聽不懂國民黨內號稱「青壯派」的說要黨中央「改革」，但到底什麼叫「改革」？翻譯起來也很簡單，國民黨說的「改革」，就是共產黨說的「鬥爭」。

蔣經國時代，國會裡老賊盤據，總統也是老賊選，增額立委全被黨外拿走了，國民黨也不痛不癢，所以選輸黨主席不用辭，連秘書長都不用辭，換個組工會主任就夠了。但從黨外到民進黨，規則就很清楚，選輸了操盤團隊全部下台。

到李登輝時代，國會全面改選了，選後究責也開始仿效民進黨，但卻只學一半。選輸了只是秘書長要辭職下台了，但黨主席依然是一點屁事也沒有。

到2000年政黨輪替，國民黨終於學得與民進黨又更像了一點，也建立了黨主席對敗選負責的慣例。但好笑的是李登輝才剛辭了黨主席，接手的卻是敗選的總統候選人連戰。

比賽輸了，教練辭職，落敗的選手卻遞補為教練，世界上有這麼可笑的政黨嗎？抱歉，20年前國民黨，就真實上演過一次；過了20年後，好像歷史又要重演了。

「青壯派」射歪的3支箭

2020年1月12日《新頭殼》報導〈青壯派射出3支箭逼宮吳敦義 險拿「集體退黨」當要脅〉：

「2020大敗後，國民黨中生代、新生代立即上演逼宮秀，今（12日）於國民黨中央黨部前召開記者會，宣布國民黨青壯派已組成 1團隊，要求國民黨主席吳敦義立即辭去黨主席、國民黨新科立委吳斯懷辭去不分區立委。

在場的台中市議員羅廷瑋甚至揚言要集體退出國民黨，但台北市議員羅智強趕緊澄清，沒有所謂退出的這個問題。

以羅智強為首，台北市議員游淑慧、張斯綱、王鴻薇等國民黨青壯派，下午召開！捐出80萬糧草，並射出三隻人事箭』記者會。

羅智強強調，國民黨不能再用改革的空口號，敷衍每一次的失敗，最害怕的不是失敗，而是失敗中得不到教訓，因此成立 1，這是長期宣言改革理念的團體，並發出第一次的訴求，也就是射出三隻人事箭。

張斯綱說明，第一隻箭，要求吳敦義立即請黨主席，不要等到15日的國民黨中常會才提出總辭，應比照馬英九、朱立倫敗選後就立即請辭；第二隻箭，要吳斯懷辭去不分區立委，……第三隻箭，吳敦義要退出不分區立委。……

而國民黨青壯派成立的 1團隊，目前已有羅智強、張斯綱、游淑慧、邱于軒、徐弘庭、王鴻薇、羅友志、黃曼昕、詹為元、陳冠安、葉慶元、羅廷瑋、李明賢、許毓仁、葉元之、戴錫欽、鄭照新、田方倫、朱珍瑤、黃健豪、黃敬平、陳明義、耿葳、闕枚莎（人數仍在增加中）等人加入。」

是青壯派？還是老當益壯派？

國民黨內號稱「青壯派」的政客，敗選後要對黨中央逼宮，這種來自中國的「後宮真煩傳」，本魯原本是不想恭維，以免浪費鄉民的寶貴時間。

但是這些政客自稱「青壯派」，「逼宮」的時間卻超短。台語說：「少年放尿泉（噴）過溪，老人放尿滴到鞋。」青壯派12日去黨中央「逼宮」，不是應該包圍八德大樓，甚至靜坐絕食到15日中常會做出反應嗎？

結果這場完全是鬧劇的「逼宮」行動，時間竟比攝護腺肥大的老男人小解一次還快。這怎麼會是「逼宮」？根本應該就是「快閃」吧？

另外他們自稱「青壯派」，但本魯看了卻嚇一跳。王鴻薇都56歲了，陳明義也53歲了，選舉看板的照「騙」，都要請PS大神來協助了，怎麼還會是什麼「青壯派」？

民進黨的陳水扁，這年紀都連任總統了；國民黨的馬英九，台北市長也連任了。王鴻薇與陳明義這2位早該知天命的先生太太，也要來跟年輕人一起逼宮，這應該不是「青壯派」，而是「老當益壯派」吧？

好啦！王鴻薇與陳明義雖然年過半百，但他們好歹也還是連任多次的雙北市議員，因為有民意基礎，不夠青壯也就算了。

但48歲的羅友志與葉慶元，這兩位歐里桑有當過議員嗎？如果不青壯，又沒民意基礎的路人甲乙，還是不要列在「青壯派」名單裡比較好吧？

這些參加快閃逼宮行動劇的路人甲乙丙丁戊……，是不是真的敢集體退黨？應該說是無論誰要選黨主席，都不會太在意的。乾脆像台大醫學院外的憤怒韓粉一樣，怒闖八德大樓上廁所，對黨中央的威脅程度會更高一點。

這些人是韓國瑜的馬前卒嗎？

逼宮鬧劇會讓鄉民感到最可笑之處，應該還是射歪的3支箭。這次大選國民黨會敗得這麼慘，3大元兇裡吳敦義是一個，吳斯懷也是一個；但另外還有一個，不就應該是韓國瑜嗎？

可是青壯派卻未老先衰，第1支箭要射向吳敦義，逼他立即辭黨主席；第3支箭又射向吳敦義，逼他要辭不分區。這就很好笑了！吳敦義必須連挨兩箭，韓國瑜卻沒人要射他？3支箭都無法平均標的物，這些政客還要逼什麼宮？

國民黨敗選報告裡，就用白話文清楚寫著「候選人品牌形象飽受挑戰，難以爭取中間選民認同。……市長就職之後不到半年旋即宣布參選總統，無法彌平落跑市長的爭議，誠信問題受到質疑；議會備詢跳針式回答、太平島挖石油、迪士尼到高雄、賽馬場、賽車場等極具話題性的政見逐一跳票，能力問題飽受懷疑；失言、歧視語言、違規農舍、豪宅案、麻將等等，備受考驗，庶民形象亦受波及。」

韓國瑜的問題這麼多，但號稱「青壯派」的政客裡，王鴻薇與費鴻泰在爭取立委提名時，完全一面倒的黏在韓國瑜這一邊。其他像是羅智強、張斯綱、游淑慧、邱于軒、徐弘庭、羅友志、李明賢、葉元之、戴錫欽、鄭照新、黃敬平、陳明義等這些名嘴，在電視談話性節目裡為韓國瑜擦脂抹粉，睜眼說瞎話讓中間選民聽了更反感，這對黨內那些55波的區域立委選情有幫助嗎？若要檢討敗選，他們也該被射一兩箭吧？

其實說穿了，這些號稱「青壯派」的政客，就是韓國瑜的馬前卒吧？問題是他們本身的道德號召性不夠，政治動員力也不夠，連靜坐絕食的決心都不夠，是要怎麼逼宮？又要怎麼射準3支箭？

國民黨 1是要世代交替？還是抓交替？鄉民們，讓我們繼續看…下…去…