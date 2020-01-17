台灣許多知名觀光景點，常見到大批外國遊客造訪，而比起西方人臉孔，亞洲的日本、南韓、中國大陸遊客外貌較為相似，若不仔細觀察，很難一眼就認出是哪裡人。近日，就有網友在 PTT 八卦版提到，來自日本的「櫻花妹」們打扮和台女很不一樣，不過究竟差在哪？貼文立刻引爆熱議，內行網友紛紛點出關鍵。

原 PO 表示，日本櫻花妹的長相，和台女其實很相似，但走在台北街頭，看到櫻花妹卻很容易一眼認出來，不用聽她們講話就知道是日本人，因為櫻花妹打扮的風格，普遍和台女有很大差異。原 PO 認為「櫻花妹的打扮有種獨特的風格，清新優雅的感覺很好看」，卻說不出和台女的打扮有何不同之處，不禁好奇詢問廣大鄉民「櫻花妹的打扮和台女的打扮是差在哪呢？為什麼很容易一眼就認出來？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「日本喜歡走精緻優雅路線，台灣人還是舒適方便為主」、「是台女比較隨性不打扮」、「台女通常多了一份隨性」、「台男跟日男差更多」、「台女現在都走韓風比較多，喜歡顏色鮮豔的口紅，眉毛粗得跟蠟筆小新一樣」、「粉底跟眼妝風格，差異滿明顯的」、「日本妹很愛漁夫帽配寬褲，在台灣看到很多旅遊的都這樣穿」。

對此，許多內行網友紛紛點出關鍵差異為日本女孩較常穿裙裝，「裙子」、「台女多哈韓，但是韓服超吃身材，所以悲劇台女一堆，日女長裙遮短腿，長腿也通吃」、「長裙，基本配備」、「腮紅較重，可愛路線，會穿裙子」、「裙子可愛神物台女不要，台女喜歡短褲」。（編輯：賴詠璿）