美國財政部於當地時間週四 (15 日) 公布世界主要國家持有美債情況，11 月份中國持有 1.089 兆美元美國公債，較前一個月下滑 124 億美元，已連續五個月減碼，創 2017 年 3 月以來新低。

資料來源: 美國財政部

至於日本，去年 11 月則是持有美國公債 1.16 兆美元，比 10 月份減少 72 億美元，持續保持美國最大債主地位。

整體而言，去年 11 月，美國公債海外持有金額減少約 406 億美元，至 6.74 兆美元。

市場分析指出，美中雙方已簽署第一階段貿易協定，影響全球經濟最大的不確定因素暫時減輕，而未來市場追求風險容忍度將會提升，因此會出現更多資金自美國流出，美元趨貶及美國公債下滑的情況可能將持續發生。

景順指出美中第一階段貿易協議簽署後，現在要觀察中國落實協議情況，只要能履行承諾，美國應會感到滿意，甚至有機會逐步減少對中國加徵關稅稅率。

景順方面強調美國與中國之間的關係是目前全球最重要的雙邊關係，兩國在日後數年仍要決定希望建立怎樣的關係。當下美中簽署第一階段貿易協議反映的是雙方競爭與合作並存。

未來隨著美中關係的不確定因素消退，景順預期，投資人將逐漸減碼美元和美國公債，並尋求更高收益及高風險資產。



更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>