保庇鼠來寶／把握今明「除晦」吉時！過年樂「接旺」

下週五（24日）就是除夕農曆臘月三十，己亥年的尾聲，許多人早就開始置辦年貨、大掃除、除舊佈新等，準備開心迎接農曆新年，易經理財專家陶文則建議民眾大掃除時，如果能搭配吉時的話，那「除晦」和「接旺」效果勢必能加倍。俗話說「大拼厝，才會大富貴」，年前全家總動員仔細打掃家裡，將客廳、臥室或是「暗財庫」廚房累積了一年份的髒污，透過打掃一掃今年的霉運和晦氣，神清氣爽、煥然一新迎接新年，避免將不順延續至新年。易經理財專家陶文在其著作《2020鼠年開財運賺大錢》特別公開了年前「最佳除晦日」，請民眾把握吉時打掃才能效果加倍。

陽曆1月17日星期五（臘月廿三日）「月破日」，大掃除，大利除晦轉運。

陽曆1月18日星期六（臘月廿四日）大拼厝，才會大富貴，大掃除吉日。

「最佳除晦日」正好是今明兩天，也是年前的最後一個週末，除晦的重點不是只有把髒東西掃掉這麼簡單，還要整理家中不要的舊物品、修補家中漏水或掉漆的地方，仔細打掃家中角落，才是真正的除晦。此外，保庇NOW在《保庇鼠來寶／大掃除快清空！財神爺看到舊魚缸就搖頭》一文中，也整理了「財神爺最討厭看到的物品」清單，像是舊魚缸、舊衣服等物，若家中有的話趕緊趁這兩天清理掉，農曆新年才能順利「接旺」。（編輯：連宜方）

資料參考：

陶文，《2020鼠年開財運賺大錢》（時報出版，2019年11月）