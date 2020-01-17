週五 (17 日) 交易，原油期貨價格溫和上升，但連續 2 週收低，在中美第一階段貿易協議簽署，以及參院本週批准美墨加貿易協議後，交易者持續衡量能源需求前景。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 指出，本週前半段原油價格走低，大致因為市場仍擔憂供應過剩，以及美伊引起的地緣政治風險逐步下降。

「接著週三中美第一階段貿易協議和週四參院批准美墨加貿易協議帶來的樂觀情緒支撐了需求預期，這有助於原油價格穩定邁向週末。」

「在這兩個貿易協議中各自都有能源具體細節，更重要的是這過程對廣泛全球成長前景來說是正面的，且最終以需求角度看是樂觀的。」

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2 美分或 0.03%，收每桶 58.54 美元，相較前一日 1.2% 漲幅僅有持平表現。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 23 美分或 0.4%，收每桶 64.85 美元，前一日上漲 1%。

然而，本週 WTI 收低近 0.9%、Brent 則下滑約 0.2%。



Baker Hughes 公布，美國活躍的鑽井平台數量在過去 3 週下滑後，本週增加 14 個至 673 個，加深原油價格走低。

與此同時，中國去年經濟成長放緩至 6.1%，為數十年新低，令原油消耗量前景蒙上烏雲。AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，「以中國成長來看，GDP 實際數字並未勾勒出強勁景象。這意味著，接下來一週，原油價格不會出現大幅度上漲，而會出現更多整合的行動。」

Richey 指出，「展望未來，我們持續看到貿易協議進行中，這點很重要，且獲得更紮實的經濟數據，因為市場已將當前的期望入價，包括能源領域。任何令人失望的消息出現，都會導致原油期貨價格更明顯的回調。」

「對需求成長加速的期待最為影響原油價格，如果供應端出現任何意外，就會快速發生改變，例如中東地緣政治局面再次激化，威脅到原油運作，或者 OPEC 成員國對生產配額的遵守率未達預期。」

其他能源商品

2 月交割的天然氣期貨價格下跌 7.4 美分或 3.6%，收每百萬 Btu 2.003 美元，為最前月契約自 2016 年 5 月以來最低收盤價，本週下跌 9%。

2 月交割的汽油期貨價格下跌 0.9%，收每加侖 1.6406 美元，本週跌幅 1.1%。

2 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.04%，收每加侖 1.8592 美元，本週下跌 3.6%。

Schneider Electric 商品分析師 Christin Redmond 表示，「短期天氣預報再次轉為溫和，1 月 22 日至 26 日間美國北部氣溫預計較正常水準還高溫。」

EIA 週四公布，上週天然氣供應量下降程度大於預期，但仍高於去年同期和 5 年均線。

「只要溫和的氣溫持續對需求構成壓力，且供應前景持續強勁，空頭動力就可能持續下去。」Redmond 報告指出。

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