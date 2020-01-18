目前有 3 檔美股市值超過 1 兆美元——蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US) 和週四新加入陣營的 Alphabet (GOOGL-US)，但華爾街平均觀點認為，這 3 檔今年都不會再進一步上漲。

根據 FactSet，華爾街平均估計顯示，這 3 檔的投資人未來 12 個月恐怕只有微博甚至沒有回報，共識估計蘋果將下跌 8.2%、微軟只會上升 3%，而 Alphabet 的漲幅也僅有 4.5%。

分析師大多看漲多數他們追蹤的股票，但華爾街對這 3 檔看法溫哈，係因他們經歷了非常出色的一年，尤其是蘋果。

過去一年，蘋果股價上漲了 102%、微軟上漲 57%，Alphabet 也有 33% 漲幅。這些科技巨頭強勁上漲，意味著他們主宰了股市，根據摩根士丹利，這 3 家加上亞馬遜 (AMZN-US) 和臉書(FB-US)，這 5 家企業在 S&P 500 總市值中占比達 18%，這是史無前例的最高占比。

伯恩斯坦分析師 Toni Sacconaghi 本月 10 日報告指出，過去一年蘋果股價翻了一倍，「使其股價達到 10 年來最高相對倍數。」

「我們認為蘋果的風險回報是平衡的。」Sacconaghi 說。

一些分析師仍看漲蘋果今年的前景，例如摩根士丹利的 Katy Huberty，她認為蘋果會再進一步上漲，主張蘋果「藉著服務和可穿戴設備的成功，已證明他們對 iPhone 的收益依賴度越來越低。服務和可穿戴設備目前在營收總額中占比 27%，在獲利中占比 37%。」

微軟和 Alphabet 也獲得少數一些樂觀的分析師看漲，近期瑞信對微軟的報告，以及 UBS 對 Alphabet 的另一份報告均分別推薦買進微軟和 Alphabet，部分係因看中這兩家公司的雲端業務。

瑞信稱，「微軟能在 2024 財年前合理實現商用雲營收 1000 億美元。」

UBS 則在報告中提，雲端運算是「谷歌可能會持續重金投資的領域，維持 / 打造近期終端市場的成功。」

此外，德銀也認為 Alphabet 擴大執行庫藏股、雲端業務改善，以及新任執行長可能推出更多有利股東的行動，「因此 Alphabet 現在股價還是太便宜了。」

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