雲林縣消防局於今(18)日上午假北港鎮老人會館辦理救災車輛捐贈典禮，由北港鎮樹腳里里長郭麗雲代表已故蔡啟明先生家屬致贈，並由雲林縣消防局局第三大隊陳岳謄大隊長代表受贈，典禮邀請貴賓、警義消同仁蒞臨參加。同時雲林縣消防局第三大隊北港分隊警消率領北港義消成員，辦理「全民火災避難演練防火宣導暨體驗」，呼籲民眾建立正確防火常識。

蔡啟明先生為北港鎮樹腳里里民，年輕時即旅外打拼，卻因工作不慎自高處墜落導致半身不遂行動不便，便返回故鄉居住度過餘生，其生活均由家屬及郭麗雲里長協助打理，108年9月蔡啟明先生逝世，子女因感念父親生前受到里長及社會的幫助，特別將父親生前賺的辛苦錢全數捐出並委由郭麗雲里長全權安排。

里長郭麗雲說，去年10月受蔡啟明之子蔡典璁先生的委託至北港消防隊討論贈車事宜，因第三大隊及北港消防分隊消防救災車年份已高，蔡典璁先生感念消防人員救災辛勞與重視消防救災車輛必要性，同時也希望將父親辛辛苦苦賺來的每分錢發揮最大貢獻，便同意一次捐贈2部消防救災車，並以其祖父及父親之名命名(河井號、啟明號)作為紀念。

大隊長陳岳謄表示，感謝郭麗雲里長促成本捐贈案，更感謝蔡典璁先生的善行義舉，基於「取之於社會、用之於社會」理念，不忘回饋鄉里，慷慨解囊捐贈消防救災車2輛，期望透過消防救災車捐贈造福更多雲林鄉親，並藉此拋磚引玉，盼有更多善心人士共襄盛舉，造福鄉梓貢獻心力。

北港消防分隊長陳思淵提醒民眾，近日天氣寒冷且年關將近，用火安全及防範火災非常重要，為防止火災意外事故發生及提醒民眾對火災災害預防的重視，火災避難演練防火宣導內容包含住宅用火災警報器安裝、用火用電安全、注意瓦斯鋼瓶檢驗日期、使用瓦斯熱水器保持通風、滅火器操作、CPR急救體驗等各項活動，呼籲民眾平時要建立正確防火常識，作好防火準備就能減少火災發生的機率，期許民眾渡過一個歡樂且平安新年。