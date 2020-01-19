「最美麗主持人」白嘉莉60年代演藝事業正值巔峰時遠赴印尼，嫁給材源帝集團主席黃雙安，為愛閃退專心相夫教子的她，這回再次到曾經工作的「娘家」接受《台灣名人堂》主持人侯乃榕專訪，白嘉莉開心地說：「現在的台視真的很漂亮！」但聊到媽媽時也忍不住落淚。

白嘉莉透露自己從小在學校就常參加演講比賽，「可能是我的膽子很大，上台時我不但不害怕，而且我喜歡掌聲。」喜歡享受掌聲的白嘉莉回憶起第一次登台的服裝，是媽媽親手一針一線、連夜加工縫製而成，回想至此的白嘉莉不禁潸然淚下，她感性地說：「真的是慈母手中線、很感動。」談及與先生黃雙安的相處，白嘉莉表示最欣賞的就是他「宰相肚里能撑船」的個性，對於先生的離世，她透露在撰寫《白嘉莉．回眸》一書與整理照片的過程特別容易勾起想念，坦言：「真的很懷念他，我心裡一直還在想著他。」

當年的白嘉莉不只是主持人，更跨足戲劇圈演出連續劇《風蕭蕭》，這是白嘉莉第一次嘗試戲劇演出，但演戲可是讓白嘉莉吃足苦頭，她笑說：「記台詞不難但要演哭戲，怎麼樣我也哭不出來，最後只好趕快滴兩滴眼藥水。」

在演藝事業巔峰之時閃退螢光幕，白嘉莉表示一連串的演藝工作讓她忙到沒有自己的人生，到了印尼後白嘉莉毅然決然要在那展開新生活，她透露：「到印尼好像到了一個世外桃源、換了一個環境，我也不會再去留戀過往的掌聲，開始學習印尼語，寫作、畫畫，過得很充實。」她透露剛開始比較不習慣的就是印尼毒辣的太陽，白嘉莉笑說：「有一次回台灣，我朋友都說你現在不是白嘉莉，是黑嘉莉，整個曬黑了。」