大陸武漢新型冠狀病毒病例不斷增加，疾管署今(19)日接獲中國大陸疾控中心通知，武漢市新增17例新型冠狀病毒感染的肺炎病例，分別為男性12例、女性5例，年齡介於30至79歲，8例為60歲以上，最晚發病日為1月13日，其中3例為重症。

目前該市冠狀病毒個案已累計共62例，其中有2例死亡，治療中重症8例，19例出院，密切接觸者累計763例並無增加，追蹤中82人；另陸方針對先前發布之個案進行流行病學資料分析，發現部分病例無華南海鮮市場接觸史。

而新型冠狀病毒感染引發之肺炎疫情感染源尚未釐清，且持續有新確診病例出現，疾病管制署呼籲，民眾如需前往武漢或鄰近地區，應避免接觸野生動物及有呼吸道症狀之患者，避免出入傳統市場或醫療院所，並做好個人手部及呼吸道衛生；返國後14天內應落實自主健康管理，若有發燒及呼吸道症狀，請撥打1922並依指示戴口罩儘速就醫，告知醫師旅遊及接觸史，以利及時診斷、通報及治療。

疾管署持續密切監測疫情發展與加強邊境管制措施，針對國際及小三通港埠之入境發燒的旅客，全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估。自去(2019)年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行32航班，共檢疫3,693名旅客及機組員。

昨(18)日新增1名「嚴重特殊傳染性肺炎」通報病例，為10幾歲少年，屬登機檢疫之旅客，無禽畜接觸史及華南海鮮市場活動史，已採檢送驗。截至1月18日共5名通報個案，其中4人經二採檢驗後已排除感染新型冠狀病毒，1人A型流感快篩陽性，餘檢驗中；目前國內無確診個案。