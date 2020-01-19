目前在美國發展的韓團「少女時代」成員Tiffany Young（蒂芬妮）今（19日）在TICC開唱，吸引1800名粉絲到場支持，場上歌迷老少都有之外，天王林俊傑（JJ）也是座上客，零偽裝相挺好友，此外ØZI也是表演嘉賓，活動星光熠熠，她更帶來多首英文、韓文以及少女時代歌曲，活動值回票價。

Tiffany Young場上英、韓文穿插，笑說不知道該用何種語言問候，只知道很開心能再來台北，台下也不斷冒出「我愛你」的吶喊，令她感動一一回應：「我也愛你們！我都聽得到！」更表示眼前的粉色燈海非常漂亮；表演〈Runaway〉時見到大家突然舉起印上「就算我們距離再遠，也能成為妳力量的存在」的手幅，嚇到喊「你們幹嘛！」並伸手跟第一排歌迷索取，相當感動。

她表演〈Lips on lips〉時，突然介紹嘉賓ØZI登台，嚇壞全場觀眾，2人驚喜宣布雙方公司合作，ØZI就說：「我們會密切合作，某種程度上我是他的師弟！」並說Tiffany Young會經常來台灣，歌迷聽到雖然開心，但見到他們擁抱，半生氣要2人分開，場面逗趣。

此外，日前Tiffany Young到新加坡看林俊傑的演唱會，雙方昨天也見面，並在IG曬合照，她就透露2人因為有共同製作人朋友，所以認識很久，迪士尼、STAR WARS、時尚等話題都能聊，期待未來能音樂交流。而林俊傑今也默默出席，以行動力挺好友演唱會，她也開心向歌迷指出對方位置，並說有練習他跟鄧紫棋的〈手心的薔薇〉，引起全場尖叫。