今日天氣／迎風面有雨 中南部日夜溫差大

今（ 20 ）日清晨受輻射冷卻效應影響，各地溫度再次下降，中南部局部地區仍不排除有 11 度左右低溫出現之機率，感受相當寒冷，今日白天天氣與昨類似，環境上仍受冷氣團影響，整體水氣集中，迎風面的大台北以及東半部地區為多雲偶有局部短暫雨的天氣，中南部地區仍為多雲到晴。氣溫方面，冷氣團強度雖有減弱趨勢，但迎風面水氣仍多，北台灣及宜花白天高溫回升有限，約 17 至 20 度，中南部及台東約 24 至 27 度，日夜溫差仍大。

為何雞排妹在日本不紅？ 老司機曝「殘酷真相」：峮峮完勝

正妹人人都愛看，不論是網紅、明星或歌星，通常都是民眾茶餘飯後的話題。而近日有網友就好奇在批踢踢發問「雞排妹在日本怎不紅？」釣出老司機揭密殘酷真相，認為中華職棒中信兄弟啦啦隊員「峮峮」大勝，原因為「峮清純可愛在日本比較吃香，雞要脫不脫日本不差這種」、「日本沒穿的都很難紅了，她穿這麼多也想紅」、「日本比較喜歡清純可愛的，而且在台灣，她現在還會紅有部分也是靠放話，這點在日本完全沒有效果啊」、「日本愛裝笨賣萌的」、「日本不缺寫真女星」。

嗆蔡英文 800 萬票就請雞排 網友開臉書面對請 600 份雞排

日前總統大選，何姓男子在臉書 po 文表示若蔡英文拿到 800 萬票就請全台每個人一塊雞排，不料蔡英文順利連任外也成功超標，何男被網友肉搜臉書、身分背景等，引發熱議，後來網友等他這份雞排遲遲等不到，只等到該男關閉臉書。

影／韓國瑜清晨視察漁港、果菜市場 遭嗆「滾出高雄」

高雄市長韓國瑜昨（ 19 ）日清早先後前往前鎮漁市場、鳳山果菜市場，視察春節期間農、魚貨品貨量及價格，並發送市府紅包及民眾拜早年，不過在「市長加油」聲中，遠處傳出「滾出高雄」聲音；對此，韓國瑜表示，自己沒有聽到，但民主社會會尊重各種聲音。

日航波音 787 駕駛艙玻璃碎裂 起飛緊急中斷

日本航空 873 航班波音 787-9 型客機， 18 日上午 10 點原定從成田機場飛往上海，在起飛滑行途中，駕駛艙玻璃呈現蜘蛛網狀碎裂，起飛被緊急中斷。

武漢肺炎再增 17 起、 3 人病重 陸網友：春運到了怎麼辦

武漢肺炎疫情持續擴大，不排除人傳人。根據中國武漢市衛生局委員會在當地時間 1 月 19 日凌晨 0 點發布的公告內容顯示， 17 日當天該市新增 17 起確診病例，其中 3 人病情嚴重，目前患者均在武漢醫院金銀潭醫院及相關醫院治療。直至目前為止，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎病例 62 例，出院 19 起、重症 8 起、 2 人死亡。武漢市衛生單位將對全市疑似病例展開檢測工作。（編輯：賴詠璿）