中國大陸武漢新型冠狀病毒肺炎，疫情持續擴大，根據武漢衛生健康委員會 20 日午夜發布的聲明顯示，該市在 18、19 日內新確診病例急增 136 例，並新增1人死亡，新型冠狀病毒肺炎病例累計 198 例，死亡 3 例。
武漢市衛健委 20 日午夜發布的公告內容聲稱，大陸中央政府、省市專家組結合臨床表現、流行病學史和病原學檢測結果進行綜合研判， 18 日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例 59 例， 19 日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例 77 例， 2 日共新確診 136 例。新增的 136 例患者中，男性為 66 例、女性 70 例；年齡最小的 25 歲，年齡最大的 89 歲；發病日期均在 2020 年 1 月 18 日前，首發症狀多為發熱、咳嗽或胸悶、呼吸困難等。
聲明並指出，截止 1 月 19 日晚上 10 點，武漢報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例 198 例，已治癒出院 25 例，死亡 3 例。目前仍在院治療 170 例，其中輕症 126 例、重症 35 例、危重症 9 例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者 817 人，已解除醫學觀察 727 人，尚在接受醫學觀察 90 人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。
此外，根據中國大陸國家衞健委 20 日的聲明，確定北京以及鄰近香港的深圳亦首現病例。現居廣東深圳的 66 歲男性，於 2019 年 12 月 29 日曾赴武漢探親， 2020 年 1 月 3 日出現發熱、乏力等症狀， 1 月 4 日返回深圳後就診， 1 月 11 日轉至深圳市定點醫院隔離治療；院方在 18 日將標本送至中國大陸疾控中心檢測，並在 19 日經國家衞健委診斷組專家評估後，確認為新型肺炎病例。
北京大興區衞健委則於 20 通報，該區醫療機構接診 2 名曾到過武漢的發燒患者，根據臨床症狀和流行病學調查及專家評估，亦確認為新型冠狀病毒肺炎病例， 2 名患者目前已在定點醫院接受隔離治療。
【#北京確診2例新型冠狀病毒肺炎病例】據健康大興 ：我區醫療機構接診的兩名有武漢旅行史的發熱患者，根據臨床症狀和流行病學調查，經疾病預防控制中心檢測及專家組評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。兩名患者已在定點醫院接受隔離治療，目前無呼吸道症狀，病情平穩。 pic.twitter.com/JVUfsLnMNx
— 人民日報 People's Daily (@PDChinese) 2020年1月19日
【#廣東確診1例新型冠狀病毒肺炎病例】據廣東省衛健委：1月19日，國家衛生健康委確認我省首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。患者為66歲男性，現居深圳，2019年12月29日赴武漢探親，2020年1月3日出現發熱、乏力等症狀，1月4日返深後就診，1月11日轉至深圳市定點醫院隔離治療。 pic.twitter.com/khgDejJneV
— 人民日報 People's Daily (@PDChinese) 2020年1月19日