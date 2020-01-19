中國大陸武漢新型冠狀病毒肺炎，疫情持續擴大，根據武漢衛生健康委員會 20 日午夜發布的聲明顯示，該市在 18、19 日內新確診病例急增 136 例，並新增1人死亡，新型冠狀病毒肺炎病例累計 198 例，死亡 3 例。

武漢市衛健委 20 日午夜發布的公告內容聲稱，大陸中央政府、省市專家組結合臨床表現、流行病學史和病原學檢測結果進行綜合研判， 18 日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例 59 例， 19 日新認定新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例 77 例， 2 日共新確診 136 例。新增的 136 例患者中，男性為 66 例、女性 70 例；年齡最小的 25 歲，年齡最大的 89 歲；發病日期均在 2020 年 1 月 18 日前，首發症狀多為發熱、咳嗽或胸悶、呼吸困難等。

聲明並指出，截止 1 月 19 日晚上 10 點，武漢報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例 198 例，已治癒出院 25 例，死亡 3 例。目前仍在院治療 170 例，其中輕症 126 例、重症 35 例、危重症 9 例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者 817 人，已解除醫學觀察 727 人，尚在接受醫學觀察 90 人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

此外，根據中國大陸國家衞健委 20 日的聲明，確定北京以及鄰近香港的深圳亦首現病例。現居廣東深圳的 66 歲男性，於 2019 年 12 月 29 日曾赴武漢探親， 2020 年 1 月 3 日出現發熱、乏力等症狀， 1 月 4 日返回深圳後就診， 1 月 11 日轉至深圳市定點醫院隔離治療；院方在 18 日將標本送至中國大陸疾控中心檢測，並在 19 日經國家衞健委診斷組專家評估後，確認為新型肺炎病例。

北京大興區衞健委則於 20 通報，該區醫療機構接診 2 名曾到過武漢的發燒患者，根據臨床症狀和流行病學調查及專家評估，亦確認為新型冠狀病毒肺炎病例， 2 名患者目前已在定點醫院接受隔離治療。