澳洲野火持續數月，造成大量野生動物被燒死，其中包含廣受全球遊客喜愛的無尾熊，讓來自各國的網友相當痛心；所幸當地上週四開始終於有較大量的降雨跡象，不過就有居民在大雨過後的路邊目擊 1 隻無尾熊瘋狂舔舐地面上的雨水，讓人十分心疼。

綜合外媒報導，澳州 1 名女子潘蜜拉（ Pamela Schramm ）於上週某天經過新南威爾斯省莫里（ Moree ）到克羅帕克里克（ Croppa ）之間的 1 條公路，卻看見有隻無尾熊馬路上四處遊蕩，發現略有積水的地方就會停下，低頭狂舔水窪裡的雨水來解渴。潘蜜拉表示，自己當時正開車載著孩子路過該處，以為無尾熊受傷而下車查看，發現牠看起來無顯著傷勢，只是在努力找水喝，還不時抬頭看看路過的人：「沒辦法讓牠離開馬路，牠太渴了」。

雖然潘蜜拉當下曾試圖找野生動物醫護人員協助，不過回來時小傢伙已離開路面，爬到樹上去了。醫護人員表示，從潘蜜拉提供的影像看來，無尾熊應無大礙；潘蜜拉也呼籲路過的人車盡可能放慢速度，因為小傢伙們隨時可能出來找水喝「看見牠們沮喪的模樣真是讓人心碎」。短片在網路上引起熱烈迴響，網友紛紛打下：「可愛又可憐的無尾熊，希望牠一切都好」、「終於下雨了」、「真的很心疼 」、「為無尾熊祈禱」。

自從澳洲野火爆發以來，網路上經常出現無尾熊向人類討水喝、而好心的民眾就拿水瓶灌餵無尾熊的畫面，雖是出於一片好意，卻有可能導致無尾熊肺部進水、引發肺炎而死亡，專家建議，遇到類似情況，可考慮把水倒在容器裡，讓無尾熊自行低頭舔舐比較妥當。