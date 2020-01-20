週一 (20 日) 外媒報導指出，字節跳動正準備進軍中國遊戲產業，挑戰已統治中國遊戲產業 10 多年騰訊的寶座。

外媒指出，根據消息來源表示，字節跳動已在最短時間內建立一支成熟的遊戲部門。過去幾個月裡，字節跳動持續買進幾家遊戲工作室，並買下獨家經銷權。字節跳動正在大舉招募遊戲人才，觸角擴及競爭對手，其組建的遊戲團隊已逾 1000 人。

知情人士透露，字節跳動的頭兩款遊戲將在今年春天公布，不光只在中國推出，也將向推向國際市場。

字節跳動自 2016 年～2019 年間，營收成長均逾 200%，到 2019 年時已經成長至年營收逾人民幣 1400 億元的企業。但消息傳出今年字節跳動營收目標為人民幣 1800 億～人民幣 2000 億元，與過去幾年相比，營收成長動能大幅減少至雙位數。

雖然字節跳動否認今年營收目標傳聞，但不可諱言，字節跳動若持續專營視訊平台，要再保持營收年增逾 200% 的成長，難度極高。因此若要再交出亮眼成績單，擴展營運觸角勢在必行。

字節跳動旗下 TikTok(抖音海外版) 近幾年在國際市場迅速竄紅，已吸引到不少市場目光。Snapchat 母公司 Snap 的 CEO 埃文 · 斯皮格爾 (Evan Spiegel) 也表示，未來 TikTok 用戶數量可能會比其競爭對手 Instagram 更多。

而惠受於 TikTok 的火熱情況，其母公司字節跳動成為世界上最有價值的獨角獸企業。Niko Partners 的分析師估計，TikTok 每日活躍用戶應約達 4 億人。

App Intelligence 公司旗下研究機構 App Annie 最新出爐的 2019 年月活躍用戶排行榜中，TikTok 排名僅次於 Instagram。

TikTok 的用戶大幅成長在某種程度上說，可以歸功於 Instagram 的母公司 Facebook。長期以來，字節跳動在 Facebook 和 Instagram 等平台上砸下大筆廣告，實質上是從其最大的競爭對手手中搶走用戶。



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