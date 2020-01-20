本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，在美中第一階段協議簽約前，投機者連續兩週增加美元指數多單，同時大幅增加日圓空單部位，淨空單增加逾 1.9 萬口，至 3.1 萬口。

美元指數

截至 1 月 14 日當週，投機者交易的美元指數非商業期貨淨多單增加 795 口，至 1.32 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者連續第 2 週加碼多頭，在此之前 13 週時間中，投機者有 12 週選擇減碼美元指數，累計減幅超過 3 萬口。

目前美元指數淨多單已經連續 5 週低於 1.5 萬口水位，是自 2018 年 5-6 月之後的首次。

其他貨幣

本週主要的變化發生的歐元、英鎊及日圓，均達到萬口以上的變化。

(圖表取自 countingpips.com)

在避險情緒快速降溫之下，本週日圓空頭急增逾 1.9 萬口，至 3.1 萬口，也是日圓連續第 14 週處於空頭水位。

歐元空頭部位再減 1.3 萬口，為連續第 2 週大減，合計減幅達 2.5 萬口。儘管如此，歐元仍有約 4.8 萬口淨空單。

投機者繼續增持英鎊多頭，本週淨多單增加 1.5 萬口，為連續第 7 週增持，這 7 週來投機者增加了 6.8 萬口淨多單。

黃金

本週投機者減少黃金多頭部位，淨多單降 3056 口，至 31.9 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

世界黃金協會策略師 John Reade 指出，由數據來看，持倉變化主要來自於多頭的清算，而非新的空頭增加，與此同時，黃金非商業合約的未平倉部位也有所增加。

原油

大型能源投機商本週淨多單大減 3.69 萬口，至 53.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

大型投機者實力指數 (交易者當前的得分與過去三年的平均相比) 表明，目前指標處於看漲水位，得分為 54.8%。

10 年期美債

本週投機者美債空頭增加 4.4 萬口，至 22.3 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

大型投機者實力指數 (交易者當前的得分與過去三年的平均相比) 表明，目前指標處於看漲水位，得分為 47.6%。

VIX

本週投機者 IVX 淨空單增加 2.2 萬口，至 16.7 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

大型投機者實力指數 (交易者當前的得分與過去三年的平均相比) 表明，目前指標處於看跌水位，得分為 16.3%。

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