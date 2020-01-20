很快的春節假期就要來臨了，除了在家圍爐之外，國內外旅遊也是熱門選擇，不過在身心放鬆之際，也要慎防傳染病趁機偷襲，台北市政府衛生局提供防疫五大招，提醒民眾開心出門旅遊，也要健康返家。

第一招「留意疫情資訊」，尤其像是各國疫情變化快速，出國前建議到衛生福利部疾病管制署網站，查詢當地旅遊疫情資訊及相關建議，並採取適當預防措施，防範病毒侵襲。

第二招則是可以透過「諮詢旅遊醫學門診」，出國前由專業醫師提供當地流行傳染病的防疫建議(評估疫苗接種需求、所需預防藥物等)，及健康與疾病預防相關諮詢，如預計赴非洲及中南美洲的旅客，可由醫師評估是否接種黃熱病疫苗或服用防瘧藥物，或避免帶未滿1歲及未完成麻疹腮腺炎德國麻疹(MMR)混合疫苗接種的幼兒前往麻疹流行地區，如前往中國大陸、印度、東南亞、中南美洲及非洲等衛生條件較差的國家，可接種A型肝炎疫苗，以保護自己及家人健康，並充分做好預防準備等。

像是台北市台大醫院、馬偕醫院、萬芳醫院、台北醫學大學附設醫院及內湖三軍總醫院都設有旅遊醫學門診，建議民眾可以前往諮詢，降低出國期間罹患傳染病風險。

第三招則是「採取防護措施」，多注意個人衛生、落實勤洗手、注重咳嗽禮節，並以熟食及熱食為主，避免接觸野生動物、禽鳥類及生飲駱駝等動物，非醫療必要，也要避免前往醫療院所及前往人潮擁擠或空氣不流通的場所，以降低受感染可能性。另外入境主動通報也很關鍵，返國時，若出現發燒、頭痛、咳嗽、肌肉痠痛或極度倦怠、腹瀉、嘔吐及其他腸胃相關等症狀，應主動告知空服人員或向機場港口檢疫人員通報。

最後一招就是自主健康管理了，返國後，注意身體健康狀況及管理(例如量體溫、記錄體溫及活動史)，如果有身體不適情形，建議戴上口罩儘速就醫，並主動告知接觸史及旅遊史，以利醫師及早診斷。