中國武漢疫情持續升溫，新增 17 例新型冠狀病毒肺炎病例，疫情更擴及中國全境，加上日本、泰國也發現確診案例，今 (20) 日防疫概念股再度躍上盤面，包括口罩製造商恆大 (1325-TW) 、空氣濾材商康那香 (9919-TW) 、清潔用品商毛寶 (1732-TW) 等開盤直攻漲停鎖住，南六 (6504-TW)、花仙子 (1730-TW)、熱映 (3373-TW) 等也拉出半根漲停。

去年底武漢爆出新型冠狀病毒肺炎後，台股防疫族群大漲，其中毛寶今日攻至 16.15 元鎖住，股價創 4 年多來新高，委買高掛逾 3000 張；康那香漲停追價買單逾 5000 張，恆大股價創 2 年多新高，委買掛單量約 1500 張。

據在中國佈局的台醫材、通路商表示，雖尚未確切接獲官方消息證實，但目前已呼籲公司內部員工避免進出人多的地方，若有需要將會視情況暫停廠房運作。

衛福部接獲中國通知，武漢新增新例新型冠狀病毒肺炎病例，患者不曾去過華南海鮮市場，也非已知病例的密切接觸者，武漢市高層對外表示，新型冠狀病毒感染的肺炎總體是可治的，持續人傳人的風險較低。

除武漢有新病例外，上海和深圳也都出現疑似案例，此外，目前日本與泰國共發現 3 名境外移入的確診案例，英國傳染病分析中心推估，武漢當地的感染病情超過 1700 例。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>