「MITSUI OUTLET PARK台南」是三井不動產集團在南台灣第1個購物商場投資案，今（20）日舉行動土典禮，預定於2022年完工開幕。

三井不動產集團繼MITSUI OUTLET PARK林口、MITSUI OUTLET PARK台中港開幕之後，為了讓台灣更多的消費者都能享受更優質的日式服務與新型態的消費體驗，確定將在台南啟動在台的第三座MITSUI OUTLET PARK台南(暫)。

副總統賴清德親自出席動土典禮，他表示，台南高鐵特定區閒置了10年之久，在他擔任台南市長時，地方民意代表就極力爭取高鐵特定區的各項建設，期讓南關線進一步的繁榮發展，自那時，賴清德就爭取總統蔡英文的支持，因此，5＋2產業創新的第一項、綠能代表性的建設「綠能智慧科學城」就落腳在高鐵特定區。

賴清德強調，未來，可以預期這個區域的發展，這裡將會是「城中城」，台南是直轄市，過去是舊城區，這裡將會是台南市第四個新興繁榮的地方。

蔡總統的「大南方大發展計畫」，賴清德指出，其四大重點之一是工業區的群聚，因此，紅線串連起來，不僅可以串聯台南科學園區、高雄路竹科學園區、即將興建的橋頭科學園區，以及沿線一帶，對兩個城市的共榮發展有很大的幫助。

交通部長林佳龍表示，縣市合併確實會面對城鄉差距的問題，台南高鐵特定區從落後到超越，代表政府的政策正確，才能築巢引鳳，也才看到大家願意投資，尤其對投資相當謹慎，甚至是挑剔的日本人，交通部承諾，對於未來共站的空橋、聯外道路等交通建設，相關單位將全力配合。

台南市長黃偉哲指出，開發案的成功，不是一個人，是一棒接一棒，非常感謝賴副總統當選人擔任市長的時候，能把三井邀請來台南，經過比較研究之後，決定要在台南的高鐵特定區，投資興建outlet park。

黃偉哲強調，台南市政府在行政作業程序上，一定盡全力來協助來配合，趕快讓這個建案能夠完整；同時，會展中心也將在兩年後能完工，這個地方不僅是台南的城中城，也是未來台南發展的新亮點之一。

「MITSUI OUTLET PARK台南」預定規劃分為二階段開發，第一階段將規劃約有160店，預定2022年開幕；第二階段預定2025年開幕，之後可望達到約220店，成為台南都市圈最大OUTLET PARK。

台南市一直以來，即因保留有許多具歷史價值的古蹟建築及文化產物、在地美食等，每年皆可吸引約2,000萬人次的國內外觀光客到訪。緊臨的高鐵「台南站」每年亦有高達約800萬人次左右的旅客進出。