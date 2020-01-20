正妹人人都愛看，不論是網紅、明星或歌星，通常都是民眾茶餘飯後的話題。而近日新聞上很火熱的議題「雞排妹在日本怎不紅？」點出中信兄弟啦啦隊員「峮峮」大勝，引發網友疑惑「雞排妹哪裡不如峮峮？」沒想到粉絲們答案更是一面倒，風暴更為延伸。





這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「雞排妹是哪裡不如峮峮？」的文章表示，「雞排妹 26 歲，峮峮 30 歲，兩個應該是差不多等級正妹，雞排妹還比峮峮小四歲，峮峮已經是三十歲熟女了，可是雞排妹在日本，在台灣，好像男粉絲都不如峮峮多，雞排妹是哪裡不如峮峮？」此篇文章一出，立刻引起兩邊粉絲狂戰優缺點，留言區蓋起高樓。





有網友認為「雞排妹大勝吧」、「用得著比嗎，雞排全勝」、「雞排妹贏很多吧」、「雞排妹五官比較可愛」、「秒選雞排妹」，也有網友表示「身材比例雞排妹輸」、「峮峮的臉就是我最愛的日系臉阿」、「峮峮可愛多了」、「個性差太多，峮峮比較好相處的感覺」。







但大部分網友都認為「思考能力，很重要」，就以長久性來說「峮峮的形象單純傻甜白還是贏了，並且峮峮沒有一堆腥羶色的新聞」，甚至更指出雞排妹和峮峮的差異，「這兩個外表都有個拚的，當然選形像個性可愛的」。（編輯：王柏文）