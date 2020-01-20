由於台灣歷史文化及語言影響，國文相信是不少人接觸最久的學科。不過日前就有網友指出，自己在解一道國小一年級的國文題目時，發現就算怎麼解也解不出正解，因此就求助鄉民希望大家能夠解惑。對此，就引來許多網友熱烈討論。

先前有一名網友於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己在解一道國小一年級的國文題目時，怎麼解都不開。而該題目便是「『森林小屋裡，忽然出現一棵蘋果樹，桌上也多了ㄧ些李子。』句子中，幾個字裡藏著『木』？」。原 PO 表示，這道題目老師給的正解是「 7 個」。

問題一曝光後，就引來許多網友熱烈討論，許多人也紛紛曝光不同意見，直呼「 7 個字有 10 個木，這題出的怪怪的」、「森 3 林 2 棵 2 果 1 樹 1 桌 1 李 1 = 11 個木」、「我為什麼看到 9 個」、「答案是 3 」、「 11 個木：森（ 3 個）、林（ 2 個）、棵（ 2 個）、果（ 1 個）、樹（ 1 個）、桌（ 1 個）、李（ 1 個）」。

不過，就有網友認真解析這道題目其實是在考「文字理解能力」，正解七個就是指「森林棵果樹桌李」。網友分析「重點線索： 1 、『句子裡』包含幾個，所以句子外的不算， 2 、『幾個字』藏著木，不是叫你算有幾個木。這是在考文字理解能力吧，大學生來都不一定能答」。

許多人也在正解分析揭曉後，紛紛留言表示「現在考題很吃閱讀能力，數學也是這樣。」、「釣出一堆連題目都不會看的人⋯⋯酸民就是這麼來的～～」、「是 7 個字裡面有木，對啊，邏輯問題吧」、「題目都問你『幾個字』藏著木了，這就是國文啊！考基礎也考理解能力」。（編輯：陳雅雲）