日本政府在週一 (20 日) 召集例行國會，經內閣正式通過的 2020 年新年度預算案也在同日送往國會。該預算案含括免費高等教育，以及全新的經濟對策等內容。就一般會計而言，其 102 兆 6580 億日圓的總金額不僅創下歷史新高，也是連續第 8 年更新了過去紀錄。

在歲出當中，由於日本人口結構高齡化影響，造成在醫療、年金等方面的社會保障費用增高，還有以低所得家庭為對象的免費高等教育費用增加，都使得新年度要較今年增加 1 兆 7302 億日圓，創下 35 兆 8608 億日圓的歷史新高。

另外在國防方面，由於新增了太空相關的「宇宙作戰隊」，還有「網路防護隊」等，亦創下 5 兆 3133 億日圓的歷史新高。在全新經濟對策方面也編列了 1 兆 7788 億日圓的費用，將用在防災、減災，還有與國土強韌化有關的基礎建設強化等。

歲入方面，由於日本消費稅已於 2019 年 10 月調漲，預估由於稅金的增收等，日本國庫可望有 63 兆 5130 億日圓的進帳。

新發行國債金額為 32 兆 5562 億日圓，從初期預算來看，是連續第 10 年出現減少。然而歲入有 31.7% 的比例仍依賴國債發行，日本政府的財務狀況依舊吃緊。

被日本首相安倍晉三列為任內施政重點的「全世代型社會保障」，將於新會期內全力推動過關。日前有多名日本眾議員在 IR(包含賭場之綜合渡假村) 涉嫌索賄，還有安倍的「賞櫻會」等風波，也將是在野黨的主要攻擊目標。外界預測，日本朝野兩黨可能就年內的眾議院解散，還有總選舉的舉辦來展開激烈攻防。

這次會期將持續到 2020 年 6 月 17 日，共為期 150 天。日本執政黨將力推 2019 年度補正預算案及 2020 年度預算案於會期中過關，並加速處理與社會保障制度改革的關連法案。

由於日本首相安倍晉三的黨魁任期將於 2021 年 9 月屆滿到期，自民黨也將在安倍晉三所提倡的修憲議題上傾盡全力。

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