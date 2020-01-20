菲國火山噴發　飼主撤離不忘打包3愛犬：一起走！

日前菲律賓一座距離首都馬尼拉約50公里的活火山Taal發生火山噴發，頻繁的活動讓山口一座火山湖幾乎完全乾涸，當局擔心會有更大規模的爆發危機便宣佈首都全面停班停課，要求民眾盡速撤離，但是在大家離開家園時，有動保志工發現一名女飼主載著三隻愛犬一起逃難，畫面相當暖心！

菲律賓動物保護組織Philippine Animal Welfare Society（PAWS）在臉書社團分享一段影片，表示當大家緊急撤離家園避難時，往往很難一起帶走所有的寵物或家禽，但是他們發現路邊一位女飼主非常聰明地將一個大型收納箱緊緊綁在機車後座，並且將兩隻狗狗安置在裡面，另外還有一隻狗則穿著雨衣坐在腳踏板上準備與主人一起避難。據了解，女飼主原本已經和母親撤離住屋處，但又立刻折返回來帶走三隻愛犬，她表示無論要遷移到哪裡一定要帶上愛犬，穿雨衣則是避免牠們被火山灰燙傷，可見她對三隻狗狗的珍惜與疼愛！

鏡頭後方的路旁可見被民眾清掃堆積的黑色火山灰，由於火山口仍持續噴出濃煙及火山灰屑，而且該地曾有大規模的噴發紀錄造成200人喪生，因此居住在周遭地區的民眾不敢大意，趕緊撤離前往避難所躲避。像這樣堅持帶上寵物的飼主雖然不在少數，但是暖心的舉動也感動許多網友，紛紛留言表示：「謝謝這位飼主沒有拋下毛孩」、「她做了其他人做不到的，為她感到驕傲」、「她沒有遺忘自己的寵物，也感謝提供協助的人員」、「向女主人致敬」、「好暖心，她是真的愛毛孩」，雖然火山噴發是正常的運動行為，但還是希望不要引起災難，讓大家都能盡早平安地回歸家園，先來看看這段暖心的影片吧！（編輯：陳珮瑜）