迎來嶄新的2020年，新年新氣象，許多人計畫要換台新的機車，雖說現在電動機車的話題火熱，但自政府今年縮減新購電動機車補助後，電動車銷量明顯銳減，從數據面來看，2019年10月因電動車補助即將限縮造成市場搶購，讓電動車銷售比一度高達3成，但到了同年12月，電動車銷售量卻僅較11月成長3,862輛，市占比下滑至27%。

根據交通部統計數據顯示，在2019年90多萬台機車領牌當中，「燃油車」仍保有主流地位，占了8成的比例，台灣機車大廠光陽指出，「在2019年機車銷售的市場來看，油電車比例為8:2，電動機車雖然成長快速，但市占率仍然很有限，台灣民眾的主要選項依然是燃油車為主」。

中央政府去年也因應業者提出「油電並存」的想法，但現階段地方與中央在購車補助上卻是不同調，以汰舊換新來說，以目前公布的五縣市當中，台北、台南、屏東對電動車的補助高於燃油車，只有花蓮縣做到真正的「油電平權」，但對於消費者而言，補助金額一來一往，新購電動車幾乎有到萬元以上的補助，也就成為許多購車時的首要考量。

為此，經銷商業者日前便呼籲，「政府在倡導環保之餘，政策面也應兼顧產業升級轉型，以帶動機車產業鏈發展」。業者認為，若政府補助電動車的本意是為了改善空汙問題，七期環保燃油車的法規已是目前全世界最嚴格的標準，不僅現有排放物質濃度嚴加管控，還新增PM粒狀污染物、NMHC非甲烷碳氫化合物的管制。業者也呼籲，「若電動車還無法快速普及的情況下，環保燃油車才更能解決燃眉之急，政府在提供環保補助時，地方政府在補助上不應有所差別。」

光陽集團執行長柯俊斌也呼籲，最新上市的七期燃油機車比四期油車標準加嚴85%以上，其實比電動機車更環保，而電動機車牽涉電池製造和回收問題，生產過程一樣有不可忽略的碳排放足跡，加上台灣電力來源又是被認定污染源的火力發電。面對業者花費鉅資開發的七期環保燃油機車，各級政府在補助政策上理應公平以待。他也強調，政策的改變會影響整體產業發展，期望政府能讓「油電並存」，地方與中央政策同調，才能注重環保之餘也兼顧產業升級，帶動機車產業鏈發展。