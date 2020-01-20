內湖灣仔庄福德堂　顧水口守財庫連張國煒都是信徒

星宇空自成立以來向來都是話題，董事長張國煒親自開回全台第一架A321neo型號班機，也因為他親力親為參與員工的訓練，備受各方矚目。看起來走在科技尖端的張國煒，其實也有虔誠參拜的廟宇，就是位於內湖的灣仔庄福德堂。

根據廟中沿革誌記載，灣仔庄一帶以前是凱達格蘭族的聚落，直到清乾隆年間，漳州人林秀俊先生到此地開墾，引十四分埤的水灌溉農田，而目前灣仔庄福德堂的所在地就是當初的渠道末端，信眾依習俗在「水尾」建廟以「顧水口守財庫」，所以在道光二年（1822年）建立了福德堂，敬拜土地公。

福德堂主任委員謝文發先生受訪時表示，先人最早祭拜的是一塊刻著「福德爺」的石牌，開墾之後稍微有點財力，才刻了土地公金身。而第一尊刻的土地公與其他兩尊在外觀上有明顯不同，在於祂的鬍子是直接雕刻在金身之上，而非雕刻完後才以其它素材接上鬍鬚，這是古早神像的特徵之一。

目前福德堂內除了土地公，龍虎二邊供奉的是開漳聖王以及天上聖母。謝主委指出，開漳聖王在內湖一帶也是強勢信仰，在內湖最老的開漳聖王共有三尊，分別由三間廟供奉，福德堂供奉的是排行第二的開漳聖王。

灣仔厝福德堂位於內湖科技園區，時常都有許多信眾來參拜，其中更不乏大企業的老闆與高階管理人，就算不是熱鬧的時節，也有許多信眾來參拜。日前更有人發現，在灣仔厝福德堂108年的款芳名錄中，就刻著「星宇航空公司張國煒」的字樣，而星宇航空總部就在灣仔厝福德堂的不遠處，由此可見，張國煒雖然走在潮流尖端，也不忘為公司與眾多員工求平安，並期許公司未來業績能一路長紅。（編輯：黃彥昇）