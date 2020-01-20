台灣彩券公司推出「2000萬超級紅包」刮刮樂，其中三獎100萬元有400個機會，也持續傳出有人中獎，其中1對彰化年輕夫婦，原本只是散步經過投注站，沒想到店門外有隻鸚鵡一直很激動對他們說「你好！你好！中獎！中獎！」決定試試手氣，結果一開始只中小獎，又聽到鸚鵡講「中獎！中獎」，於是再買2張，結果真的刮中100萬元，兩人開心抱在一起大叫。

台灣彩券公司今年推出的刮刮樂「2000萬超級紅包」，除有3個頭獎2000萬元，二獎「200萬元加賓士車」共7個，車款選用每部市價約160萬元、號稱「有頭有尾新世代房車」的賓士A180 Sedan，商品獎項總價值高達1120萬元，三獎100萬元個數也增加至400個，比去年發行多100個，總獎金逾74億元，總中獎率69.33%。

而從1月初發行至今，也持續傳出好消息，除有人刮二獎「200萬元加賓士車」，三獎更是有不少人中獎。根據台灣彩券公司轉述也開出百萬大獎的彰化市捷利農產商行的說法，這次刮出百萬大獎的是一對年紀約30幾歲的熟客夫妻，中獎當天只是散步經過店門口，本來沒有要進店裡購買的，但因為店門外有隻羽毛非常漂亮的鸚鵡，之前有耳聞過他們家的鸚鵡是會講話的。

結果中獎當天這對夫妻就是看到這隻鸚鵡一直很激動的對他們說「你好！你好！中獎！中獎！」他們心想，來過這麼多次怎麼都沒有聽過牠講話，這麼難得聽到，因此走進店裡挑選幾張2000元刮刮樂，刮中一些小獎後打算離開時，當下又聽到鸚鵡講了「中獎！中獎！」於是他們決定再買2張試試看。

隔2天後，這對夫妻又來到店裡，卻一臉神秘兮兮的樣子拿了1張「2000萬超級紅包」刮刮樂請店員協助確認是否有中獎，發現果真刮中100萬元，夫妻倆開心的抱在一起大叫，並且認為真的是有買有希望。