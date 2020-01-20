近日大學學測剛結束，不少學生緊接著也準備考慮到升學問題，更必須審慎思考未來就讀科系。不過日前就有網友以「為什麼化工、機械系打不過電資？」為題發文，而引起許多人討論。

日前有一名網友於 PTT 八卦版上發文，表示 40 年前化工、機械等科系，都是熱門前五大志願，然而現在兩者卻倒退至 10 名，機械甚至跑到 15 名之後。這樣的情況，就讓原 PO 好奇提問「為什麼資訊類會這麼受歡迎呢？有八卦嗎」。

問題一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也紛紛曝光看法，直言「因為現在在打資訊戰」、「化工機械一輩子領薪水沒前途～要進可以自己容易創業的產業才有機會賺多」、「傻 X 才讀化工，讀的沒比較輕鬆賺的也沒電類資工類多，讓我重選我寧願當文組也不讀化工」、「寫程式可以跟老闆談價，還沒看過機械化工廠可談的」。

不過，也有許多人感嘆台灣選系特徵，直言「台灣的選系風氣就是很奇怪阿！早期要蓋石門水庫的年代，土木系分數起飛，後來楊振寧諾貝爾物理獎，結果物理系分數跑上去，後來還有個生科熱潮，然後科技新貴，接著無薪假」、「臺灣選系氛圍就是跟著潮流走，以前的資工剛出，大家不知道那有沒有前途，還是會往穩定的電類科系填，現在軟體崛起，資工都快把電機壓在地上打了」。（編輯：陳雅雲）