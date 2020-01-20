今日天氣／白天冷氣團減弱漸回溫 中南部日夜溫差大留意局部霧

今（ 21 ）天清晨預計輻射冷卻效應仍可能出現，西半部及東北部 13 至 15 度，其中西半部局部仍不排除下探 11 度，花東地區 16 度到 18 度，提醒大家務必做好保暖工作、多添加衣物以免受涼；而輻射冷卻效應之下，中南部地區明天清晨亦須留意局部霧或低雲影響行車用路能見度；今天白天起冷氣團減弱，環境轉為偏東風，因此天氣方面，僅東半部地區偶而雲多有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；由於冷氣團減弱加上環境水氣少，各地高溫回升明顯，北部及東北部預計高溫可以回升到 23 至 25 度，花東地區約 24 至 26 度，中南部地區更高約 25 至 27 度，甚至南部局部地區不排除上看 28 度以上；和前兩天相比，氣溫明顯回升，須留意氣溫變化調整穿著。

八點檔男星開Uber 女粉絲曬照大喊：王董！

演藝圈中有不少明星經營副業或是兼差賺外快，近日一名女網友超級幸運，她搭上八點檔男星開的車，她興奮地在臉書「爆料公社」中PO出合照並大喊：「太神奇了，我竟然搭到明星開的Uber！」仔細一看，原來是在知名本土劇《炮仔聲》中飾演「王董」王世昌的朱永德。

不爽被扣薪！外送員「一舉動」復仇 全場氣翻：找錯對象

近期熊貓外送（ foodpanda ）傳出最新調整案，跑單一趟獎金從 70 元下調至 55 元至 60 元不等，讓許多外送員不滿，更在 16 日時曾發起罷工。而這股怨氣似乎未得到緩解，就有熊貓外送員再送餐時用「一舉動」來報復，讓網友紛紛看傻眼。

月薪9萬、年終3個月想婚！女友竟「10字」拒絕 眾人傻眼

男女交往久了，若覺得彼此合適、相處愉快，最終都會論及婚嫁。而近日一名男子就在臉書社團透露，自己月薪 9 萬，年終約 3 個月，最近有想跟女友結婚的念頭，不過正當他向女友談及此事時，女友卻以「 10 字」回絕，讓他內心很火大，而其他網友見狀後則全傻眼，紛紛勸他「放生吧…」

環狀線運能差到要砍公車？在地人揭「致命關鍵」：浪費錢

「新北環狀線」於 19 日上午 10 點首度開放憑電子票證免費試乘，凡由環狀線 14 個車站進站或出站者，其搭乘之旅程中，行經環狀線新通車路段之里程免費。但卻有網友在網路上表示疑惑，「環狀線運能是不是很差，以後會需要砍掉公車？」引起熱議。

上班遲到！女急傳「輪胎破裂照」當證據 主管細看傻眼了

每個人或多或少都曾因為睡過頭、路上塞車、臨時事故，而不慎上班遲到。美國一名女員工上班遲到，向主管解釋自己的輪胎被刺破了，才會耽誤上班，並傳了一張輪胎照片作為證據，不過主管細看照片卻傻眼了！（編輯：許苡晴）