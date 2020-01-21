總統、立委大敗之後，國民黨內改革聲四起，中常委們說要提案設立改革委員會，代理黨主席林榮德說要勸退60歲以上中常委，改革號角吹得震天價響，但怎麼看都有點病急亂投醫的味道。

敗選之後，年輕市議員組成的「+1」聯盟率先射出改革三箭，要求黨主席吳敦義下台、吳斯懷和吳敦義一起辭去不分區立委，讓給排在後面的謝龍介。民進黨「下架吳斯懷」的未竟之功，居然是由國民黨的市議員來接棒，也真是夠諷刺的。

第一波的三箭之後，「＋1」聯盟又繼續成立了臉書社團，呼籲黨內進行路線大辯論，並主張有意參選黨主席者，要公開闡述兩岸政策路線，接受檢驗。

但很弔詭的是，一個主張黨內改革的群體，自己並沒有提出任何主張，沒有說明兩岸政策應該怎麼辦，只是要別人接受自己的檢驗，讓自己變成最後的仲裁者。按照這樣的邏輯，「+1」還可以再+1+1，永遠無限的「+1」下去，反正自己只要丟題目，永遠不用寫答案。

國民黨中常會也準備要提案成立「改革委員會」，檢討包括組織改造、兩岸論述、拔擢青年、財務改革等四大改革方向；而國民黨代理黨主席林榮德則宣布要勸退60歲以上的中常委，讓中常會稍微年輕化。此外，國民黨立委們還有集體領導、內造之類的訴求。

國民黨至今所有的改革主張，看起來都沒有任何的中心思想，都是頭痛醫頭、腳痛醫腳，而且多數都沒有對症下藥。

年輕人不喜歡國民黨，就把自己的樣子弄得年輕一點，以為這樣就有年輕票。試問，年輕人究竟是討厭國民黨、討厭韓國瑜、討厭吳斯懷、還是討厭國民黨親中，國民黨分清楚沒有？病灶都沒有找到，就急著下刀亂切一通，是嫌死得不夠快？

再則，擺出青年意見領袖之姿的「+1」市議員們，雖然在國民黨內相對年輕，但社會形象上可未必年輕；每個人自己摸摸良心，自己對年輕人的吸引力，有沒有高嘉瑜、賴品妤的一半？國民黨照這些人的方式，就真能改頭換面，吸引到年輕選票嗎？

國民黨說由15位執政縣市首長、19位縣市議長、立委、青年學者專家共組改革委員會，但代主席林榮德又為了年輕化，要60歲以上退出中常會。

看看國民黨縣市首長的年紀，新北市長侯友宜63歲、新竹縣長楊文科69歲、苗栗縣長徐耀昌65歲、台中市長盧秀燕59歲、南投縣長林明溱69歲、嘉義市長黃敏惠61歲、高雄市長韓國瑜63歲、宜蘭縣長林姿妙68歲、澎湖縣長賴峰偉67歲、連江縣長劉增應62歲。國民黨的19位縣市議長，也都年輕不到那裡。這些人將來要不要進入權力核心？如果排除了他們，國民黨還剩下什麼？

國民黨說要內造、說要集體領導，但到底要多內造？是立院黨團來領導黨才叫內造？還是應該要包括縣市議會？如果是後者，其實國民黨很多議長都是「人頭大戶」，只要他們想選中常委，依照現在的制度就可以內造化，又何需要改革？

國民黨說要拋棄「九二共識」，「九二共識」在「習五點」出爐之後也的確不能用了。但國民黨既然不可能主張台獨，除了「憲法一中」、堅持中華民國從1912年存在至今之外，還有什麼其他的選擇？

這場大選讓國民黨嚇壞了，國民黨所有號稱的「改革」，其實本質上都是討好、臣服、東施效顰、自我欺騙，以為只要拋棄那些選民不愛的，國民黨就能變成跟民進黨一樣受歡迎的政黨。

國民黨這些號稱「改革者」，並沒有真正去思考自己是什麼、要走哪一條路、要怎樣說服選民、要帶領國家到哪裡？所以國民黨不管看似多麼轟轟烈烈，最終都只能有一些「表象」的改革，也很難感動、找回流失的選民。