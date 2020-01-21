大陸湖北武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎，不只在大陸境內持續擴散，亞洲多國也陸續出現感染個案；而截至今（ 21 ）日清晨，又新增 1 名新型肺炎死亡病例，目前死亡人數攀升至 4 人，中國大陸確診病例達 218 人，世界衛生組織也公布全球確診人數突破 225 人以上。

武漢肺炎疫情一發不可收拾，不只中國大陸疫情延燒，周圍國家包括泰國、日本、南韓等，也接連出現自武漢移入的確診個案，疾管署研判中國大陸疫情已經有明顯社區傳播及疫情擴大情形。根據中央電視台報導，中國大陸首席傳染病專家鍾南山已證實，造成武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒，確實會人傳人。

武漢市衛健委公告指出， 19 日 22 至 24 時，再度新增 1 名因新型肺炎死亡病例，死者為一名 89 歲的男性， 13 日發病， 18 日就因嚴重呼吸困難入院醫治，最終仍在 19 日 23 時 39 分搶救無效身亡，據了解死者生前患有高血壓、糖尿病、心臟病等疾病史；武漢官方指出，武漢市目前也有 15 名醫務人員確診感染。

對此，台灣疾管署也表示，於中港澳入境班機上將全面發放「旅遊疫情警示‧主動健康申報」衛教單張，並請疾管署確認檢驗量能，協助醫療院所盤點隔離病房，以因應春節返鄉人潮。（編輯：賴詠璿）