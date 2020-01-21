中視除夕特別節目將與三立聯播《2020超級華人風雲大賞》，主持陣容由白冰冰、吳宗憲、曾國城、于美人打頭陣，分兩隊展開PK大賽。白冰冰穿上金色太后裝，頭上還頂著冠飾，氣勢非凡。沒想到錄影到一半時吳宗憲見狀竟突然喊卡，直說：「鎮瀾宮打來說媽祖掉了一頂皇冠。」楊小黎則是穿著性感舞衣現身，連媽媽都到場盯梢。

節目開場表演安排熱情森巴舞，楊小黎和何美一襲性感舞衣超吸睛，楊小黎透露裡面只貼胸貼和肉色安全褲就上場，還說媽媽還特地到棚內看她的「乳溝初體驗」。第一次在節目中穿得這麼性感，楊小黎站上台時台風穩健，但一到後台就趕緊披上外套，這是她也第一次表演森巴舞，「我們密集練了3天，練到腳趾頭都一直抽筋。」甚至練到後來有種末梢神經麻痺的錯覺，最後上場時，只好大力搖屁股把腳帶動起來，「我跳完腰有閃到，還去復健整骨。」

一連4小時的節目，兩隊進行「福爆春來藝能秀」、「飢餓遊戲過年豪華版」、「2019年度經典大秀」、「賭神玩很大」、「那一年我們追的劇」等五大PK主題，上百位藝人齊聚一堂，就連評審陣容也很熱鬧，有《我愛冰冰Show》主持人陽帆，及《飢餓遊戲》主持群孫協志、王仁甫、許孟哲等，看到藝人們為了贏使出渾身解數，陽帆形容就像在欣賞金鐘獎表演，飢餓三帥則覺得藝人們都是瘋子，過年玩遊戲玩到很瘋狂。