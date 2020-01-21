前我國一哥盧彥勳傷後復出首戰！今(21)天出戰澳網男單首輪強碰10號種子法國「跳跳虎」Gael Monfils，儘管對手一度叫出傷停但盧彥勳未能找到突破口，最終以1:6、4:6、2:6吞敗，但一次漂亮回擊也贏得對手尊重，在比賽中對他比「讚」。

現年36歲的盧彥勳，2018年因肩傷休息1年半後復出，以「保護排名」71席方式，相隔3年重返墨爾本，不過首戰強碰Monfils生涯對戰3度吞敗，恐是場硬戰。

儘管Monfils賽前傳出打電動弄傷持拍的右手，不過今天首盤看來已無大礙，球勁依舊，只有右手3隻手指貼紮固定而已，而久沒出賽的盧彥勳感覺還沒進入比賽節奏，首盤只保住第4發球局，以1;6讓出。

儘管遠在澳洲但現場盧彥勳球迷不少，打出好球時現場歡呼聲不斷，也有球迷以中文喊著「盧彥勳加油！」。

次盤，盧彥勳有不少美技，其中大對角抽球，讓 Monfils忙於跑動最後失分在場邊喘氣，回來接發球前還向盧彥勳比「讚」，盧彥勳看了也笑出來，次盤雙方你來我往，可惜盧彥勳未能把未第4局破發機會，反倒在第9局遭破，以4:6讓出。

第三盤Monfils回球時疑似再度弄傷右手， 申請醫療暫停，回來後仍把握較多主動權，最終2度破發盧彥勳，以6:2拿下勝利。

Monfils曾2018年來台參加高雄海碩盃拿下男單冠軍，創下台賽史最高排名球星，對台球迷來說並不陌生。