國民黨前副主席郝龍斌有意參選黨主席，他在21日傍晚拜會前立法院長王金平爭取支持，兩人闢室會談30分鐘後，共同出面受訪。王金平表示，他祝福郝順心如意，「未來幾天看看情勢發展，我們再做最後的決定」；媒體問王金平在黨有難時，未來是否願意效勞？王金平回答，他44年的立委生涯已經告一段落，但在黨面臨這種艱困情勢，「我們或多或少，還是願意加以關心，加以協助，這是義不容辭的」！

媒體關心王金平是否願意為黨效勞？王金平回答，「本來我想，我現在44年的立委生涯已經告一段落，我相信我近日會畫下一個美好的句點；俗語說，美好的一仗，我已經打過了，應該可以獲得更多的休息，但是看來，黨面臨這種情勢，我們或多或少還是會加以關心，來加以協助，這是義不容辭的」。

王金平表示，國民黨在這次大選可以說是面臨最大危機，黨主席必須是適當人選，才能帶來新希望，才能喚回黨魂，讓人民產生期待感與依賴感。第二、國民黨現在面臨的問題一大堆，不論是智慧、關係、資源等等，很現實的就是處理財務問題，如果不能解決財務問題，黨未來怎麼辦？這不是一般人就可以來當黨主席的，不是這麼簡單。

郝龍斌表示，他這次來拜會王金平，是要爭取王前院長的支持；王金平表示，「我們祝福他順心如意，未來能挑起最大責任，讓黨與民眾結合，成為理性中道的政黨，但不是把執政黨當敵人，應該以國家為重，讓政治和諧，並帶動經濟發展，如果這樣，我們就會支持」，王金平說，「我們會再詳談，我們會交換一些看法，未來幾天看看情勢發展，我們再做最後的決定」。