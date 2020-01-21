疾管署今（21）日稍早召開記者會，確定台灣出現首例武漢肺炎確診案例，是一名從武漢飛回來的台商。而中央在昨日也已經成立指揮中心，發布疫情為3級，教育部也在今日成立應變工作小組，提醒學生寒假、春節期間於中國大陸武漢市或鄰近地區從事旅遊、探親、學術交流等活動的教職員工、學生對該疾病的警覺與認知。

因應中國大陸武漢地區新型冠狀病毒疫情感染引發之肺炎疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，20日中央成立「嚴重特殊傳染性肺炎疫情流行指揮中心」，目前疫情為第3級，由疾管署署長擔任指揮官。教育部配合於今日簽請成立本部應變工作小組，預擬應變工作小組計畫，以及後續配合疾管署疫情監測，因應疫情不同分級調整策略及作為。

教育部表示，為提升寒假、春節期間於中國大陸武漢市或鄰近地區從事旅遊、探親、學術交流等活動之教職員工生對該疾病之警覺及認知，已在13日函請各級學校、部屬機關、各單位運用多元管道加強正確防疫觀念。

在中國當地期間，要落實肥皂勤洗手、咳嗽戴口罩等個人防護措施。避免出入販售活體動物之市場或當地醫療院所等高風險公共場所、避免接觸活體動物及動物屍體，同時避免食用生肉及生蛋，國我出現類流感，如發燒高於（含）38℃、咳嗽等症狀，應戴上口罩儘快就醫。

而返國後，入境時如出現發燒或類流感症狀，主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員。返家後如出現上述症狀，撥打防疫專線1922，並戴上口罩儘快就醫，就醫時告知醫師旅遊史、接觸史及不適症狀等，有呼吸道症狀應持續戴口罩。