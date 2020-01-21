2020 年世界經濟論壇 (WEF) 今 (21) 日正式於瑞士達沃斯 (Davos) 拉開序幕，華為 (Huawei) 創辦人任正非於論壇表示，科技的發展是向善而非向惡，美國不必過於擔心華為在全球的地位與成長，關於今年美方可能再度升級技術打擊華為，他也表示，過往經驗與鍛鍊使得該公司更有信心面對接下來的挑戰。

世界經濟論壇 2020 年會將在 1 月 21 日至 24 日於瑞士小鎮達沃斯舉行，今年主題為「凝聚全球力量，實現可持續發展」，將集中討論日漸嚴苛氣候危機。

論壇首日，任正非就人工智慧 (AI) 等新興科技發展表示看法，他認為儘管技術大爆炸為人類帶來恐慌，但他表示人類終將利用新技術來造福社會，而不是破壞社會，以 AI 為例，他稱 AI 不會像原子彈一樣對人類造成重大傷害，因此不必過於恐慌，不過他也強調所指的是弱 AI，科技發展還是要有邊界。

而針對美方對中國技術發展的憂慮，任正非表示，發展 AI 需要大量的數學家、超級電腦等，無論是基礎教育還是研究上皆需龐大投入，以目前來說，中國還是一個科技起步的國家，AI 發展不可能那麼快，美國在這方面過度高估中國的威脅。

此外，任正非還稱，華為是一個很親美的公司，管理體系與美國企業非常相似，以此作為出發點，美國不需要擔心華為在全球的地位和成長。

為鉗制中國日益增長的技術與技術實力，去年五月，美國商務部以國安為由將華為列入出口管制實體清單，限制美企與華為進行業務往來，並施壓盟國排擠華為。

關於華為現狀，任正非表示，因有預先準備，去年的實體清單沒有起到多大作用，關於今年美國可能又會升級技術打擊華為，但受惠於過去的打擊經驗和鍛煉，在應對上已更有信心不會出現很大問題。

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