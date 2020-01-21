美國總統川普於週二 (21 日)，在「2020 年達沃斯世界經濟論壇」中發表演講，川普強調，美國經濟正處於強勁復甦的階段，且政府政策的成功，是促使美國成長速度領先世界其他各國的主要原因，另外，成為川普也再次抨擊聯準會 (Fed) 降息速率太慢。

川普表示，不可否認的，美國於近期以來景氣強勁復甦，且成長速度亦超越其他各國，而美國企業的表現亦呈現復甦及成長的趨勢。他表示：「美國目前正經歷了前所未有的大勝。」

而促使美國景氣成長的原因，除了政策的修改之外，亦是由於政府對於勞工的福利相當重視，而屬於藍領階級的勞動人口，是美國經濟成長的主要動能。

川普強調，政府針對稅務、貿易、法規、能源、移民、及教育等各個層面的政策，皆是以改善美國人民的生活為目的。他亦表示，各國政府皆應將國民的福祉放在第一順位。

在川普的演講中，他除了一再強調美國政府政策的成效之外，亦將「美國第一 (America First)」作為主要的追求的目標，為了提升美國人民的生活，政府實施了各項經濟政策，包括貿易保護及稅減政策。

而由於川普政府所實施的政策，亦促使美國與世界其他主要貿易夥伴，包括中國、歐盟、加拿大及墨西哥等，成功針對貿易議題重新進行談判。

另外，在演講中，川普亦對於美國聯準會的政策方向，再次表達反對意見。他表示，聯準會升息的速度太快，而降息的速度又太慢。

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